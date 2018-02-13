Fox News Оригинал

Сталин, Кастро, Чавес — Fox News назвал любимых «диктаторов» американских левых

Материал представлен в переводе ИноТВ
СМИ в США привыкли восхищаться теми, кто ненавидит Америку, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По словам журналиста, те же газеты, которые называют сестру Ким Чен Ына звездой Олимпиады, ранее поддерживали Сталина, а в «красных кхмерах» видели надежду для народа Камбоджи.

Добрый вечер, вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Может быть, вам кажется, что СМИ способны только на скептицизм и ненависть? Подумайте хорошенько. Журналисты тоже могут любить! Их новая любовь? Корейская народная демократическая республика.

Ким Ё Чжон, чей брат, безусловно, диктатор в этом уединённом сталинистском королевстве, на этой неделе посещает зимнюю Олимпиаду. И, если верить прессе, она просто невероятная звезда, круче даже нашего вице-президента Майка Пенса, да что уж там, и всех спортсменов.

Не верите? Прочтите эти описания. Вот что пишет The Washington Post: «Северокорейская «Иванка Трамп» очаровывает…». По версии CNN, она «затмила всех». The New York Times пишет, что она «включает обаяние». Reuters — между прочим, информагентство — пишет: «Северная Корея с первых дней стала главным претендентом на одну из важнейших медалей зимней Олимпиады — золото по дипломатии». Тьфу!

В то время как репортёры восторгались последним в мире тоталитарным государством, Майк Пенс — повторюсь, вице-президент США — попал под огонь критики за то, что не почтил северокорейских спортсменов вставанием. Смотрите.

САННИ ХОСТИН, аналитик ABC News: Я думала… Разве не Майк Пенс говорил, что спортивные мероприятия — не место для политических заявлений?

(Смех и аплодисменты.)

ВУПИ ГОЛДБЕРГ, ведущая ABC: Раз уж вы в Корее, вы должны встать и проявить уважение… Предполагается, что Олимпиада — это то место, где нет политических игр. Я так понимаю.

Удивлены? Напрасно. Есть у прогрессистов давняя и постыдная привычка — поддерживать самые репрессивные режимы мира. И я не преувеличиваю. The New York Times, к примеру, поддерживала Иосифа Сталина даже тогда, когда он убивал 12 миллионов украинцев, во время их знаменитого голода.

Эта же газета аплодировала Фиделю Кастро, пока он превращал Кубу в полицейское государство.

А в 1975 году — мы ничего не придумываем! — когда «красные кхмеры» захватили власть в Камбодже — «красные кхмеры»! — заголовки The New York Times предсказывали, цитирую, «лучшую жизнь для большинства». За этим вскоре последовал один из страшнейших геноцидов в истории. Ошибка вышла.

Трудно найти диктатора, которого бы левые не поддерживали. Председатель Мао, Уго Чавес, Иди Амин… У этих людей, казалось бы, нет ничего общего. За исключением одного: они все ненавидят Америку. Оказывается, и у прогрессивных активистов есть одна общая черта: обида на своих отцов. Отсюда все их политические убеждения. Остальное — мишура.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2018 года.

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источник
Fox News США Северная Америка
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