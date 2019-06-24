ABC: комиссара ООН по правам человека раскритиковали за отсутствие результатов визита в Венесуэлу

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет покинула Венесуэлу на фоне критики со стороны оппозиции страны и незначительных результатов трёхдневного визита, пишет испанская газета ABC. При этом президент Николас Мадуро назвал визит Бачелет успешным и пообещал со всей серьёзностью рассмотреть рекомендации ООН.

Трёхдневный визит верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в Венесуэлу не сотворил чудес, но показал всему миру масштаб трагедии в стране, пишет испанская газета ABC.

Тем не менее единственное, чего в итоге удалось добиться Бачелет — обещания от правительства президента Николаса Мадуро исправить ситуацию в области прав человека в Венесуэле.

Несмотря на встречу с родственниками жертв репрессий, за всё время пребывания в стране комиссар ООН не посетила ни одной больницы или тюрьмы, где содержатся политические заключённые, сообщает ABC. И уделив лишь шесть часов представителям оппозиции, оставшееся время она провела с администрацией Мадуро.

И тогда как президент остался доволен официальным заявлением Бачелет по итогам визита, оппозиция разделилась на тех, кто оценил его положительную сторону, и тех, кто отметил отсутствие результатов переговоров.

Так, Мадуро заверил, что серьёзно воспринимает рекомендации Бачелет и отметил успех её визита. В ответ на просьбу Национальной ассамблеи было принято решение о создании национального отделения Верховного комиссара в Каракасе.

«Мы достигли договорённости с правительством о том, что небольшая группа из двух сотрудников по правам человека останется здесь и будет оказывать техническую помощь и проводить консультации, но при этом нам очень важно продолжать следить за ситуацией в области прав человека в Венесуэле», — заявила Бачелет.

В оппозиции также приветствовали подобный шаг, отметив, что он «даёт надежду на то, что будут приняты меры, которые позволят полностью расследовать нарушения прав человека в Венесуэле, но прежде всего, что откроется истина, восторжествует справедливость и начнётся путь к восстановлению демократии».

Тем не менее серьёзную критику со стороны членов оппозиции вызвал призыв Бачелет к продолжению переговоров в столице Норвегии, Осло. Там сочли, что заявлением о том, что во время диалога должны быть услышаны обе стороны конфликта, комиссар приравняла их к представителям правительства, которых оппозиционеры назвали «преступниками».