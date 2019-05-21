El País: диалог с Мадуро может быть ловушкой, но оппозиции его не избежать

Сложившаяся в Венесуэле ситуация показывает, что переговоры между правительством президента Николаса Мадуро и оппозицией являются единственным выходом остановить страдания жителей страны, пишет венесуэльский журналист Мойзес Наим в статье для El País. Тем не менее он отмечает, что, учитывая два десятилетия безрезультатного диалога, оппозиция не может подходить к нему наивно.

«Хаос не может быть решением политических разногласий в Венесуэле», — отмечают в Министерстве иностранных дел Ирана, настаивая на необходимости диалога между оппозицией и правительством страны. Схожей точки зрения придерживаются также в России, Китае и многих других странах и международных организациях, таких как ООН, пишет венесуэльский журналист и писатель Мойзес Наим в своей статье для El País.



Таким образом, по его мнению, все стремятся к политическому диалогу в Венесуэле. Все, кроме самих венесуэльцев, у которых за плечами опыт двух десятилетий диалога с правительством. Сначала с правительством Уго Чавеса, а теперь и Николаса Мадуро.



Так, с октября 2002-го по май 2003 года бывший генеральный секретарь Организации американских государств Сесар Гавириа и бывший президент США Джимми Картер активно содействовали диалогу венесуэльской оппозиции с правительством Чавеса. Однако пока все СМИ сосредоточились на освещении переговоров, своё влияние в Венесуэле укрепила Куба.



В 2014 году страну охватили студенческие протесты, на которые правительство Мадуро ответило своими «излюбленными» средствами: репрессиями и диалогом. На этот раз переговоры прошли в президентском дворце и транслировались на национальном телевидении. В итоге уличные протесты были подавлены, тысячи студентов были арестованы или убиты, наиболее популярный лидер оппозиции Леопольдо Лопес был приговорён к 14 годам тюрьмы, а сам Мадуро укрепил свою власть.



Наим полагает, что и в этот раз власть Мадуро не рухнет под тяжестью непопулярности президента, усугубляющегося гуманитарного кризиса и международного давления. А в случае если нынешняя ситуация в стране затянется, единственным способом остановить страдания венесуэльцев станет совместный поиск компромиссов правительством и оппозицией.



Несмотря на то что «эта идея многим отвратительна», к сожалению, подобное развитие событий может быть неизбежно, пишет журналист. Так, продолжительное поддержание статус-кво значит лишь ухудшение положения венесуэльцев.



При этом хорошая новость, как отмечается, состоит в том, что наученная опытом венесуэльская оппозиция понимает, что диалог с правительством всегда был «ловушкой» и к нему нельзя подходить наивно. А международное сообщество также больше не верит Мадуро, требуя от президента конкретных действий.



Кроме того, Наим полагает, что никогда прежде оппозиция не была настолько сильной и сплочённой, а также не пользовалась столь широкой международной поддержкой. По его словам, всё это вкупе со слабостью положения Мадуро позволяет ей отказываться от любых переговоров до тех пор, пока правительство не покажет, что готово идти на уступки.



«Наивно предполагать, что Мадуро и его окружение могут вести переговоры, не обманывая и не пытаясь манипулировать ими. Но, возможно, ещё более наивно полагать, что в Венесуэле можно бесконечно избегать политического диалога», — пишет Мойзес Наим в El País.