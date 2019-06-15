El País: гиперинфляция заставила Венесуэлу печатать банкноты с пятизначными суммами

Центральный банк Венесуэлы ввёл в оборот три новые банкноты, которые призваны облегчить финансовые операции на фоне гиперинфляции в стране, передаёт El País. При этом отмечается, что выпуск новых денежных банкнот может временно улучшить ситуацию, однако долгосрочным решением экономических проблем не станет.
На фоне глубокого экономического кризиса и гиперинфляции Венесуэла проводит очередную денежную реформу, сообщает El País. Центральный банк страны объявил о введении в оборот новых купюр номиналом в 10 тыс.($1,6), 20 тыс. ($3,2) и 50 тыс. боливаров ($8,1).
В Центробанке полагают, что это позволит «повысить эффективность платёжной системы и облегчить финансовых операции».
При этом издание отмечает, что и без того тяжёлое экономическое положение в стране ухудшается в связи с ростом цен, отсутствием надлежащего контроля со стороны правительства Николаса Мадуро, а также нежеланием президента сообщать реальное состояние экономики страны.
В конце мая Центробанк Венесуэлы выпустил первый за пять лет отчёт, объявив о том, что инфляция в стране находится на уровне 130000%. Тем не менее по данным Финансовой комиссии Национальной ассамблеи, инфляция в Венесуэле составляет свыше 1000000%.
По мнению экономиста Хесуса Касика, введение в обращение новых банкнот будет иметь лишь временный эффект. Однако он отмечает, что пока решения структурных причин роста цен у правительства Мадуро нет.
El País отмечает, что в Венесуэле дефецит наличных денег. Почти все финансовые операции в Венесуэле совершаются в электронном виде или при помощи банковских переводов. При этом банкоматы предлагают населению «смешные» суммы наличных: максимальная сумма, которую можно получить из банкомата составляет 5 тыс. боливаров, тогда как чашка кофе стоит 3 тыс. боливаров.
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