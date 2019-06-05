Handelsblatt: Венесуэла полагается на «российский опыт» в борьбе с вмешательством США в финансовом секторе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро опасается новых санкций США в финансовом секторе и поэтому планирует создать в стране новую платёжную систему, сообщает Handelsblatt. В этом начинании Каракас полагается именно на Москву, поскольку в одиночку с этой задачей ему не справиться и поскольку Россия уже «набралась опыта» на этом поприще, отмечает немецкое издание.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро опасается последствий возможных новых санкций США в финансовом секторе и поэтому «готовится к ним заблаговременно», пишет немецкая газета Handelsblatt.

Венесуэльское правительство планирует создать в стране новую платёжную систему и сделать Венесуэлу таким образом независимой от Visa, Maestro и MasterCard, поясняет автор статьи Андре Баллин.

В этом начинании правительство Мадуро, по всей видимости, «полагается» именно на Москву, поскольку в одиночку с этой задачей ему не справиться и поскольку Российская Федерация уже «набралась опыта» на этом поприще, отмечает журналист Handelsblatt.

«И судя по сообщениям в СМИ, помощь из России уже в пути», — сообщает Баллин.

После «аннексии Крыма»* западные санкции «ударили» по российским банкам. Visa и MasterCard заблокировали тогда все транзакции. В ответ Москва создала национальный клиринговый центр, через который проходят все транзакции по кредитным картам внутри страны. Благодаря этому «вмешательство извне стало невозможным». К тому же в конце 2015 года в России появилась собственная кредитная карта «Мир», напоминает автор статьи.

Похожую систему, продолжает журналист немецкой газеты, теперь могут внедрить и в Венесуэле.

«Платежи по Visa и MasterCard могут в любой момент заблокировать», — цитирует Баллин главного аналитика инвестиционной компании TeleTrade Петра Пушкарёва.

Поэтому, по словам Пушкарёва, Венесуэла, безусловно, воспользуется российскими технологиями при создании своей собственной национальной платёжной системы или же попросту клонирует «Мир».

Россия и Китай, признаёт журналист Handelsblatt, — «логичные партнёры» венесуэльского правительства при создании местной платёжной системы, так как обе страны являются «крупнейшими кредиторами Венесуэлы и таким образом обезопасят свои инвестиции».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).