Линдси Грэм: США должны быть готовы поступить с Венесуэлой так же, как Рейган поступил с Гренадой

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм в своей статье для The Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп поступил правильно, признав Хуана Гуаидо легитимным лидером Венесуэлы и призвав венесуэльцев противостоять режиму «самозванца» Николаса Мадуро.

«Президент Трамп твёрдо стоит на стороне венесуэльского народа», — уверен Грэм.

По его словам, администрация Трампа проделала внушительную работу по созданию региональной и глобальной коалиции против Мадуро.

Между тем, как отмечает Грэм, «режим господина Мадуро» получает поддержку со стороны коммунистической Кубы, которая разместила тысячи своих силовиков в Венесуэле, чтобы защитить венесуэльского президента от его собственного народа.

Куба — это своего рода Иран Западного полушария — страна-изгой, сеющая разногласия и наносящая вред долгосрочным интересам Америки, убеждён сенатор.

«В 1980-х годах, столкнувшись с интервенцией Кубы в Гренаду, президент Рейган осуществил военное вмешательство, добившись того, что Гренада не стала страной — сателлитом Кубы. США должны быть готовы вмешаться в дела Венесуэлы таким же способом, как мы вмешались в дела Гренады. Господин Трамп должен потребовать от Кубы немедленно вывести всех силовиков из Венесуэлы. Если Куба не пойдёт на это, то США должны перебросить свои военные силы в этот регион», — пишет Линдси Грэм.

По его словам, подобная демонстрация решительного настроя «перед лицом кубинской интервенции» вдохновит венесуэльских военных покинуть Мадуро и встать на сторону народа Венесуэлы.



«Хотя никто не хочет военного конфликта, этот кошмар в Венесуэле должен закончиться на благо региона и демократии», — пишет Грэм. Сенатор в своей статье напоминает, что в Венесуэле сложился гуманитарный кризис, когда венесуэльские граждане буквально страдают от голода.

«Поколение за поколением Америка выступала за демократию и свободу во всём мире. Венесуэльский народ достаточно настрадался и готов к миру, процветанию и лучшей жизни. Они ждут от Америки лидерства, и мир следит за происходящим», — подчеркнул сенатор.

У свободной, демократической Венесуэлы, уверен он, есть потенциал стать партнёром США в сферах экономики и национальной безопасности. Но этого не произойдёт до тех пор, пока Куба вмешивается в дела Венесуэлы, поддерживая Мадуро и действуя против интересов Америки и венесуэльского народа.

«Америка должна отстаивать наши ценности и выступить вместе с народом Венесуэлы. Ультиматум Кубе о выводе её сил стал бы началом конца диктатуры Мадуро и гигантским шагом для Америки в противодействии деструктивному влиянию Кубы. Мир следит за происходящим», — пишет Линди Грэм в завершение своей статьи для The Wall Street Journal.