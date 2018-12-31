CNN: Трамп пообещал сенатору Грэму замедлить вывод войск из Сирии «по-умному»

После встречи с Дональдом Трампом сенатор Линдси Грэм заверил журналистов, что глава государства согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это «умным способом». По его словам, американские власти решили «взять паузу», чтобы оценить, какие региональные последствия будет иметь эта инициатива президента, сообщает CNN.

Дональд Трамп стал лучше понимать, что стоит на кону в Сирии, и согласился пересмотреть свои планы о немедленном выводе американских войск из этой ближневосточной страны. С таким утверждением после встречи с президентом выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передаёт CNN.

«Я думаю, мы замедлим процесс по-умному. Но цель остаётся прежней — суметь уйти из Сирии и убедиться, что ИГ* никогда не вернётся», — заявил Грэм журналистам после ланча с Трампом. «На мой взгляд, мы взяли паузу в этой ситуации. Нам необходимо пересмотреть, какой способ является лучшим для воплощения задачи президента», — добавил политик.

В последующем интервью CNN Грэм пояснил, что Трамп не собирается менять прежнее решение и не отказывается от планов вернуть американских военнослужащих домой. «Эта пауза нужна, чтобы оценить последствия и условия в регионе», — отметил он.

В Белом доме не прокомментировали, действительно ли президент изменил своё мнение относительно вывода армии из Сирии. Известно лишь, что в начале следующего года советник президента по национальной безопасности Джон Болтон намерен отправиться в Израиль и Турцию, чтобы обсудить этот вопрос с региональными партнёрами США.

Решение Трампа о «полном» и «стремительном» уходе из Сирии подверглось резкой критике со стороны демократов и республиканцев. Сам Грэм осудил эту инициативу, назвав её «катастрофой» и «пятном на чести Соединённых Штатов», напоминает телеканал.

Сенатор предостерёг Трампа от передачи контроля над безопасностью Сирии в руки российских или турецких Вооружённых сил. По его словам, в результате могут пострадать местные курды, которых долгое время поддерживает Вашингтон.

«Я прошу президента убедиться в том, что там будут войска для нашей защиты. Не отдавайте нашу национальную безопасность на откуп какой-нибудь иностранной державе. Если мы уйдём сейчас, курды вступят в бой с Турцией, их могут истребить. Кто поможет вам в будущем?», — подчеркнул Грэм в интервью CNN.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

