Fox News объяснил, почему Вашингтон любит войну и в чём настоящее преступление Трампа

Вашингтонский истеблишмент тешит себя иллюзией, что с помощью бомб и военного присутствия можно контролировать мир, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Именно поэтому два года назад СМИ восторженно отзывались о ракетном ударе по Сирии, а недавнее объявление о возвращении американских военных домой восприняли как основание для импичмента Дональду Трампу, полагает журналист.

На этой неделе президент объявил, что выводит из Сирии американских военнослужащих — их там тысячи две. Этот шаг поверг в шок и ужас чуть ли не всех в Вашингтоне. Город, похоже, потрясён этой новостью. Хотя и трудно понять почему. Американские войска пришли в Сирию, чтобы сдерживать «Исламское государство»*, и, к счастью, преуспели. Трамп, как обещал, возвращает их домой. Неоконсерваторов, естественно, хватил удар.



ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Я потрясён, я считаю, что это решение противоречит здравым рекомендациям военных. По моему мнению, ваши действия отбросили нас назад. Я понимаю, мы не мировой полицейский. Но мы — тот клей, на котором держится этот мир. Так что во многих отношениях это решение — катастрофа, и я надеюсь, что оно может измениться.



Итак, если только американцы не продолжат тратить деньги и гибнуть в бессмысленных ближневосточных конфликтах, мир рухнет. Это основной догмат теологии неоконсерватизма, так что удивляться нечему. По крайней мере, они последовательны.



Поразительна реакция демократов. Партия мира превратилась в партию нескончаемой войны. Вывод американских войск из далёкой страны по завершении миссии? Это преступная халатность, уверяют они.



ДЖОН ГАРАМЕНДИ, конгрессмен США: На счету этого человека (Трампа. — ИноТВ) так много дурацких поступков, но этот — один из самых дурацких.



НЭНСИ ПЕЛОСИ, конгрессмен США: Это решение опасно. Это рождественский подарок Владимиру Путину.



МЭЙЗИ ХИРОНО, сенатор США: Огромный рождественский подарок Путину и Ирану.



КРИСТОФЕР КУНС, сенатор США: Я совершенно не согласен с этим решением. Оно ужасно.



ДЖИНН ШЕЙХИН, сенатор США: Думаю, это будут вспоминать как один из худших внешнеполитических промахов этого столетия.

Итак, они весьма огорчены. Но никто не потрудился объяснить, что такого ужасного в том, что тысячи американцев не будут находиться в худшей стране мира. На самом деле, им и не нужно было объяснять, потому что по этому вопросу все в Вашингтоне единодушны. Все они согласны, что конфликт лучше, чем мир, всегда и везде, но особенно там, где это совершенно бесполезно для Соединённых Штатов. Войска в Сирии — хорошо. Войска на американской границе — плохо.



Они лгут самим себе, что мы держим мир под контролем, что мир вообще можно держать под контролем. Тут немного войск, там бомбёжка — и мы можем управлять мировыми событиями. Но мы, конечно же, не можем. Исход любого конфликта нельзя знать наверняка. Непредвиденные последствия — обычное дело.



Но наше руководство не может этого признать, потому что иначе им пришлось бы признать и то, что они — не Бог. Если вы задаётесь вопросом о том, почему наш правящий класс требует войны так же фанатично, как и абортов, вот вам ответ. Убийство даёт им иллюзию контроля и чувство собственного могущества.



Вот, например, какая реакция была два года назад, когда администрация без какой-либо внятной причины ударила по Сирии крылатыми ракетами. СМИ были в восторге. Смотрите, как красивы эти бомбы!



БРАЙАН УИЛЬЯМС, ведущий MSNBC: Мы видим эти прекрасные ночные кадры с палуб двух кораблей ВМС США в Восточном Средиземноморье, и мне так и хочется процитировать великого Леонарда Коэна: «Меня направляет красота нашего оружия». Прекрасные кадры с грозными вооружениями, выпущенными по этому аэродрому — для них это лишь краткий полёт… Что они поразили?



О, это прекрасно, эти обёрнутые сталью фугасные заряды! Бронебойная боеголовка весом в тысячу фунтов — это как бальзам на душу, как восход солнца или первая любовь!



Необязательно быть Зигмундом Фрейдом, чтобы уловить здесь жутковатый эротический подтекст. Это «военное порно», которое так любят мальчишки, а также ведущие новостных программ и телевизионные стратеги. Но как насчёт нас, остальных? Наше мнение на этот счёт кого-то интересует? Есть ли большая группа американцев, требующих новых бесплодных войн на Ближнем Востоке? Наверное, нет.



С другой стороны, им нет дела до того, что вы думаете. Вы полагали, у нас демократия и гражданский контроль над вооружёнными силами? Вы что, агент России? Эти решения принимают никем не избранные генералы и сотрудники аналитических центров. А любого президента, который встанет им поперёк дороги, надо убрать.



Мы не преувеличиваем. Сегодня в Вашингтоне это заявляют вслух. Спасение американцев от чужой гражданской войны теперь является основанием для импичмента, если не военного переворота. И вообще, это государственная измена.

ЭРИН БЁРНЕТТ, ведущая CNN: Президент Трамп раболепствует перед Владимиром Путиным. Для Путина это лучшее, что только могло произойти сегодня!

ДЖО СКАРБОРО, ведущий MSNBC: Теперь он… он сдал Сирию…



МАЙКЛ БАРНАКЛ, обозреватель MSNBC: Русским.

ДЖО СКАРБОРО: Русским…

МАЙКЛ БАРНАКЛ: Русским.

ДЖО СКАРБОРО: …и иранцам…

МАЙКЛ БАРНАКЛ: Да.

ДЖО СКАРБОРО: …и ИГ!

МАКС БУТ, военный историк: Это рождественский подарок врагам Америки. Это поможет ИГ. Это поможет России. Это поможет Ирану.

ДЭВИД ИГНАТИУС, журналист The Washington Post: В самый худший момент мы отказались от наших рычагов воздействия и, по сути, вручили их России.



АНА НАВАРРО, политический обозреватель: Не знаю, что он подарит на Рождество Меланье, зато знаю, что он подарил на Рождество Владимиру Путину. Снятие санкций с этой российской компании и уход из Сирии. Это подарок Владимиру Путину.

На это даже трудно как-то ответить. Разумеется, страшно, что настолько тупые люди оказывают влияние на нашу страну. Это как вождение в пьяном виде, только в политике. Отберите у них руль, пока они во что-нибудь не врезались! Упс, уже врезались!



Не забывайте, что всего две недели назад те же самые болваны называли Трампа марионеткой Саудовской Аравии. Погодите-ка, Саудовская Аравия хочет, чтобы США оставались в Сирии! Есть здесь какая-то логика? Нет.



Со временем закрадываются подозрения, что настоящее преступление Трампа не в том, что он марионетка Саудовской Аравии или Путина, а в том, что он отказывается быть марионеткой несменяемой вашингтонской элиты. Вот что они по-настоящему ненавидят.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2018 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



