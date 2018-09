Сенатор Грэм: разгромная колонка в NYT показала, что у Мюллера на Трампа ничего нет

Сенатор Линдси Грэм считает, что публикация анонимной колонки в The New York Times о профессиональных качествах Трампа говорит о том, что критики президента пытаются выработать «новую линию атаки» на американского лидера, пишет The Washington Examiner. По мнению политика, подобная смена акцентов с большой долей вероятности указывает на то, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не сумело найти никаких доказательств «сговора» Трампа с русскими.

Reuters

В пятницу сенатор Линдси Грэм предположил, что анонимный автор едкой колонки в The New York Times об уровне компетентности президента Трампа пытается выработать «новую линию атаки» против американского лидера на случай если расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не найдёт никаких улик «сговора» с Россией, пишет The Washington Examiner.



Спустя два дня после публикации статьи за авторством неизвестного высокопоставленного чиновника администрации Грэм заявил, что непрерывное освещение этой темы доказывает, что СМИ и критики президента пытаются создать для Трампа новую информационную парадигму.



«Эта колонка о личности президента, в которой утверждается, что он свихнулся и не способен хорошо выполнять свою работу без присмотра, многое говорит мне о расследовании Мюллера, — отметил сенатор от Южной Каролины. — Для меня это сигнал того, что в плане сотрудничества с русскими во время предвыборной кампании у президента ничего не было, и следующей линией атаки будет версия о том, что этот человек не пригоден для выполнения своих обязанностей».



С момента публикации статьи несколько членов кабинета Трампа выступили с заявлениями, в которых опровергли свою причастность к ней, а также назвали автора «подлецом» и «трусом». Сам же президент призвал газету раскрыть личность автора ради «национальной безопасности», а также обвинил неизвестного в «измене».



Тем не менее пятничное заявление Грэма — это первый случай, когда союзник Трампа из Республиканской партии связал колонку в The New York Times с текущим федеральным расследованием «российского вмешательства» в выборы.



«Да, я имею в виду именно то, что всё это похоже на смену угла атаки на президента», — подчеркнул Грэм.



«Вот, что, по моему мнению, будет дальше: мне кажется, что в докладе Мюллера мы не найдём абсолютно никаких доказательств сговора между президентом и русскими, а новая линия атаки будет выстроена по лекалам этой статьи», — продолжил он.



Сенатор также подозрительно отнёсся к тому, что эта колонка была опубликована примерно в то же время, когда появились сообщения о том, что Мюллер и его команда готовы принять письменные показания от Трампа вместо организации личной беседы.



«Если взять эту статью и вспомнить, что Мюллер готов принять письменные показания о сговоре, мне это говорит — хотя я могу и ошибаться, — что о сговоре расследование Мюллера ничего не нашло», — подытожил Грэм.

