NYT: «Я часть сопротивления внутри администрации Трампа»

Президентство Дональда Трампа сейчас проходит такую проверку, с какой не сталкивался ни один американский лидер до него. Как пишет анонимный чиновник из администрации американского президента в материале для The New York Times, внутри администрации присутствует тайное сопротивление людей, которые решили поставить интересы своей страны на первое место, и они сделают всё возможное, чтобы действия Трампа не навредили США.

Издание The New York Times опубликовало анонимную колонку «высокопоставленного чиновника администрации Трампа», чья работа может оказаться под угрозой, если его имя станет известным. По мнению редакции издания, это единственный способ донести его важную точку зрения до читателей.



Автор материала пишет, что президентство Трампа сейчас проходит такую проверку, с какой не сталкивался ни один американский лидер до него. И дело не только в расследовании специального прокурора и не в том, что лидерство Трампа раскололо страну, и даже не в том, что его партия может лишиться большинства в палате представителей. Суть дилеммы заключается в том, что многие высокопоставленные чиновники в его собственной администрации прилежно ведут работу изнутри, чтобы пресечь реализацию некоторых элементов его политической программы и воспрепятствовать проявлению его худших наклонностей.



«Я точно это знаю. Я один из них. Внесу ясность: мы не имеем ничего общего с «сопротивлением» левых. Мы хотим, чтобы администрация добивалась успехов, и мы считаем, что многие из наших политических шагов уже сделали Америку более безопасной и процветающей страной», — пишет анонимный автор.



По его мнению, Трамп продолжает вести себя так, что его поведение наносит вред здоровью США, и именно поэтому назначенные Трампом чиновники пообещали сделать всё возможное, чтобы сохранять демократические институты и препятствовать проявлению ошибочных импульсов президента до тех пор, пока он не покинет свой пост.



Трамп, продолжает автор, не демонстрирует практически никакой приверженности тем идеалам, которые консерваторы долгое время проповедовали. Он апеллировал к этим идеалам только в своих заранее написанных речах, а в действительности он открыто бросал им вызов. Во время встреч с ним разговор постоянно уходит в сторону и становится беспредметным, а его импульсивность оборачивается непродуманными и опрометчивыми решениями, которые необходимо пересматривать.



«Такое непредсказуемое поведение вызывало бы больше тревоги, если бы не невоспетые герои, работающие в Белом доме. СМИ часто позиционируют некоторых советников господина Трампа как злодеев. Но на самом деле они уже пошли на многое, чтобы плохие решения не вышли за пределы Западного крыла, хотя, очевидно, им далеко не всегда удавалось это сделать», — продолжает автор материала.



Он также добавляет, что в кабинете уже начались тихие разговоры о том, чтобы воспользоваться 25-й поправкой, которая запустит процесс по освобождению президента от занимаемой им должности, но сегодня никто не хочет провоцировать конституционный кризис. Поэтому он и его соратники будут делать всё возможное, чтобы вести администрацию в правильном направлении до тех пор, пока всё не закончится тем или иным образом.



«Сенатор Джон Маккейн очень точно об этом написал в своём прощальном послании. Все американцы должны прислушаться к его словам и вырваться из ловушки племенного мировоззрения. Нашей высшей целью должно стать объединение на основании общих взглядов и любви к нашей великой стране. Внутри администрации присутствует тайное сопротивление людей, которые решили поставить интересы своей страны на первое место. Однако по-настоящему ситуацию могут изменить только простые граждане, которые способны подняться над политикой, навести мосты и отказаться от разнообразных ярлыков в пользу всего одного: американцы», — заключает анонимный автор.