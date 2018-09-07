Handelsblatt: бороться за «европейский суверенитет» надо по-тихому

Сложно представить, что Европа в состоянии образовать «многосторонний альянс» против Америки, которая более 70 лет оставалась архитектором и гарантом мирового устройства, пишет Handelsblatt. Европа сама превратилась в «кризисный континент», где растёт национализм и ксенофобия, а принципы демократии открыто ставятся под сомнение, поэтому она не в состоянии позволить себе дерзко «порвать» с Вашингтоном, отмечается в статье. По мнению автора, действовать лучше «тихо и эффективно».

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас оказался на тонкой грани между «фатальной наглой заносчивостью и дозированной дерзостью», когда потребовал недавно «сбалансированного партнёрства» с США — равно как и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая в ответ «непривычно пафосно заявила о том, что Европа должна взять собственную судьбу в свои руки», пишет Handelsblatt. Ведь это фактически означало призыв к новому курсу взаимоотношений между Европой и Америкой и отказ от привычной системы, сложившейся после Второй мировой войны, из-за «эксцентричного» американского президента Дональда Трампа, которому потребовалось всего полтора года, чтобы «исказить до неузнаваемости» устоявшуюся дипломатию и повергнуть Европу в смятение, отмечается в статье.



За это время Трамп уже не раз продемонстрировал, что международные договорённости для него не имеют значения, — важно лишь то, что «делает Америку сильной», как это выяснилось в случае одностороннего выхода США из ядерной сделки с Ираном. Сложившаяся на протяжении десятилетий практика подготовки международных саммитов тоже превратилась в «пережиток» и была отброшена ради «медийного эффекта», примером чему стала «историческая встреча» Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, говорится в статье. Международные институты теперь в лучшем случае рассматриваются Белым домом как «обременительные», а в худшем — как «вредные», поскольку ограничивают «власть сильнейших», как показывает американская политика в отношении ВТО и ООН, сообщает Handelsblatt.



Эта «деградация традиций» во внешней политике уже приобрела такие масштабы, что отказ от попыток «эмансипации» с европейской точки зрения выглядит довольно недальновидным. А «новая политическая звезда» Евросоюза, президент Франции Эммануэль Макрон, уже напрямую заявляет о «европейском суверенитете», говорится в статье. Однако реалистичность такого подхода вызывает большие сомнения, полагает автор. По его мнению, не нужно быть фаталистом, чтобы понять: шансы того, что Европа действительно в состоянии образовать «многосторонний альянс» против Америки, с головой окунувшейся в «безнадёжную и безответственную политику» в соответствии с новыми приоритетами и лозунгами Трампа, крайне малы. Именно Америка «в равной степени являлась и архитектором, и гарантом мирового устройства», существовавшего на протяжении более 70 лет, напоминает Handelsblatt.



Пока Европа сейчас сама является «кризисным континентом», отмечается в статье: «Восток дрейфует в сторону правых националистов, растёт ксенофобия, открыто ставится под сомнение демократический фундамент — например, принцип разделения властей». В Италии уже правит коалиция, неприкрыто критикующая институты ЕС. И даже в открытой миру Швеции после выборов вполне могут получить неплохие места в парламенте евроскептики, которые рассматривают миграционный поток спасающихся от гражданской войны беженцев как «вражеский захват», предупреждает автор.



Повсюду на континенте продвигают свои позиции популисты, которые поднимают системные вопросы и распространяют кругом свой «антилиберальный, националистичный, авторитарный, а зачастую и моноэтнический» стиль мышления, говорится в статье. Именно эти силы, по мнению автора, спровоцировали недавние беспорядки в Хемнице, а ещё ранее «выдавили» Великобританию из Евросоюза, и последствия этого в европейском масштабе ещё не до конца смогли оценить. Европа сейчас — очень хрупкое образование, ей грозит раскол уже из-за вопроса о распределении тысяч беженцев, она не в состоянии реализовать элементарные структурные реформы. «В таком состоянии Европа просто не может себе позволить порвать с Америкой, каким бы трудным и унизительным ни было общение с Трампом», — констатирует Handelsblatt.



Министр иностранных дел Германии прав, когда вместе со своими партнёрами в ЕС и другими союзниками ищет пути и способы обойти экстерриториальные санкции США против Ирана или России, полагает автор — потому что аналогичные санкции могут в скором времени настигнуть и Китай, где в фокусе внимания находится именно немецкая экономика. Он также прав, когда стремится снизить растущее доминирование доллара, которое является, бесспорно, самым «эффективным средством» для продвижения американских интересов. Однако Маас «хочет слишком многого» за такой короткий период, подчёркивает Handelsblatt.



Немецкий министр заблуждается, если верит, что всё это получится реализовать в среднесрочной перспективе и что разрозненная Европа в обозримом будущем сможет «взять на себя роль Америки» в мире. В сегодняшнем виде Евросоюз даже не в состоянии сформулировать единую внешнюю политику, подчёркивается в статье. И даже если ЕС, как уже требуют некоторые, заменит принцип консенсуса на «принцип большинства» для принятия решений, это может не сработать — потому что никто не может исключить того, что премьер-министр Виктор Орбан и его союзники когда-нибудь вдруг образуют большинство, предупреждает Handelsblatt.



В итоге европейцам остаётся лишь стратегия, когда делаешь одно и стараешься не допускать другого, — то есть осторожно стремиться к «эмансипации», но в то же время не затрагивать рабочие отношения с США, рекомендует автор. «Трамп — это не «несчастный случай» истории. Он живое доказательство того, что технологический прогресс и растущее благосостояние ведут к более открытому обществу не принудительно», — отмечается в статье. Трамп силой разрушает столпы доверия к той хрупкой системе, которая определяла политический процесс в послевоенное время, включая и торговлю со сформировавшимися за десятилетия потоками товаров, и дипломатию, которая была призвана укреплять мир на пользу всем. Поэтому европейцам стоит бороться против его политики — однако не заносчиво и дерзко, а «тихо и эффективно», заключает Handelsblatt.