Линдси Грэм: Россия не поняла нашего послания — нужно ещё больше санкций

ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор, председатель юридического комитета сената США: Я хочу сделать так, чтобы три комитета — юридический, а также по разведке и национальной безопасности — работали вместе над укреплением инфраструктуры против России и всех, кто будет вмешиваться в выборы 2020 года. Ведь Россия всё ещё собирается этим заниматься. Главное, что я извлёк для себя (из расследования. — ИноТВ): они активно участвовали в выборах 2016 года. Они вновь нацеливаются на нас. Я бы хотел остановить их. И один из способов помешать им — заставить их заплатить.

Вы говорите об этом с серьёзностью, которую мы не услышали со стороны Джареда Кушнера, старшего советника президента. Я хотела бы поставить вам запись, на которой он говорит о российском расследовании. На этой неделе Кушнер сказал, что расследование Мюллера на самом деле принесло больше вреда. Давайте послушаем его заявление.

ДЖАРЕД КУШНЕР, старший советник президента США: Откровенно говоря, всё это просто отвлекает внимание страны. Если посмотреть на то, что делала Россия: покупала какую-то агитацию в Facebook и пыталась сеять разногласия, — это ужасно. Но, думаю, расследования и все эти догадки последних двух лет гораздо сильнее сказались на нашей демократии, чем пара агиток в Facebook.

Не преуменьшает ли он угрозу для национальной безопасности?

ЛИНДСИ ГРЭМ: Мне очень нравится Джаред, но он упускает серьёзную деталь: русские взломали переписку Джона Подесты, бывшего председателя избирательного штаба, кандидата в президента США от Демократической партии. Русские взломали почту Хиллари Клинтон, кандидата от демократов. Можете представить себе, что мы бы сказали, если бы русские или иранцы взломали президентскую команду Республиканской партии?

Так что нет, это серьёзное дело. Тут дело не только в нескольких рекламах на Facebook. Они в ходе предвыборной кампании 2016 года очень успешно натравливали одних американцев против других, манипулируя социальными сетями. И они действительно проникли в почтовую систему избирательного штаба Демократической партии. Атака на одну из партий должна расцениваться как атака на всех. Русские опять собираются это делать. И я скажу президенту Трампу следующее: всё, что мы сделали с русскими, не работает. Нам нужно больше санкций, а не меньше.

Больше санкций прямо сейчас?

ЛИНДСИГРЭМ: Сейчас. До 2020 года. Поскольку послание до них явно не дошло.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2019 года.