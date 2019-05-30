El Mundo: переговоры в Осло не помогли найти выход из тупика в Венесуэле

Переговоры делегаций правительства и оппозиции Венесуэлы в Осло не привели к выходу из тупика, в котором оказалась страна, пишет El Mundo. Издание отмечает, что в настоящий момент соглашение кажется невозможным из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

В начале недели делегации правительства и оппозиции Венесуэлы встретились в столице Норвегии, Осло, для второго раунда переговоров. Однако, как пишет El Mundo, учитывая несовместимость позиций сторон, найти компромисс сейчас кажется невозможным.

Так, делегация президента Николаса Мадуро в лице министра связи и информации Хорхе Родригеса, главы МИД Хорхе Арреаса, а также губернатора штата Миранда Эктора Родригеса настаивает на проведении в стране парламентских выборов. А делегация лидера оппозиции Хуана Гуаидо, представленная в том числе вице-президентом Национальной ассамблеи Сталином Гонсалесом и советником Гуаидо Фернандо Моттолой, требует отстранения Мадуро от власти и проведения президентских выборов.

Таким образом, стороны придерживаются диаметрально противоположных позиций, которые остаются неизменны с начала переговоров.

Несмотря на то что Мадуро поручил своим представителям разработать «целостную повестку дня для нахождения демократических, конституционных и мирных решений для Венесуэлы», в настоящий момент стороны не способны найти выход из тупика.

Тем не менее El Mundo отмечает, что ситуация, на фоне которой проходят переговоры, всё же отличается от обстановки 2016 года, когда были заключены невыполненные соглашения между правительством Венесуэлы и Ватиканом, или от проведения прошлогодних безрезультатных переговоров в Санто-Доминго при посредничестве Испании.

В частности, сейчас Мадуро поддерживает власть исключительно силой, а Венесуэла движется к «социальной и экономической пропасти». При этом военная поддержка президента, как полагает издание, ослабла за счёт бегства некоторых высокопоставленных военачальников. Кроме того, негативно на позициях Мадуро сказываются и американские санкции.

«Я прошу вас, прошу Единую социалистическую партию Венесуэлы подготовиться к тому, чтобы наш избирательный механизм стал победителем на выборах, которые рано или поздно придётся созвать, чтобы обновить Национальную ассамблею». Такое заявление сделал Мадуро, когда его делегация уже сидела за столом переговоров в Осло, чтобы «одновременно прояснить, каковы его личные намерения», пишет El Mundo.