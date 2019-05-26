Le Monde: в Осло состоится первая личная встреча представителей Мадуро и Гуаидо

На следующей неделе в Осло впервые встретятся делегации президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиционера Хуана Гуаидо, сообщает Le Monde. Как напоминает издание, до этого представители двух сторон по отдельности беседовали только с норвежской стороной, которая выступает посредником в этих переговорах.

На следующей неделе в Осло пройдёт первая встреча делегаций президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его противника Хуана Гуаидо, пишет Le Monde. О предстоящих переговорах в субботу сообщил Гуаидо, добавив, что его посланники будут беседовать не только с норвежскими официальными лицами, которые выступает в роли посредников, но и с представителями президента. Как рассказывает французская газета, на прошлой неделе делегации по отдельности встречались с принимающей стороной, однако ни разу не говорили напрямую друг с другом.

Издание отмечает, что сейчас в Венесуэле разворачивается худший политический и экономический кризис за всю её новейшую историю. На этом фоне правительство Николаса Мадуро и оппозиция, выступающая за Хуана Гуаидо, согласились на посредничество Норвегии в урегулировании конфликта. В мае их представители по крайней мере один раз приезжали в норвежскую столицу.

Ранее в субботу министерство иностранных дел Норвегии заявило, что сторонники Гуаидо и Мадуро решили на следующей неделе вернуться в Осло. «Мы подтверждаем взятое на себя обязательство оказывать помощь в поиске решения, которое будет принято обеими сторонами по итогам переговоров», — цитирует Le Monde официальное послание МИД Норвегии.