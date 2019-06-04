WP: Трамп рассказал о выводе российских военных из Венесуэлы

По словам президента США Дональда Трампа, Москва сообщила Белому дому о том, что Венесуэлу покинуло большинство российских военных специалистов, передаёт The Washington Post. При этом отмечается, что российская госкорпорация «Ростех» опровергла сообщения американских СМИ о значительном сокращении числа своих специалистов в латиноамериканской стране.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва якобы проинформировала Вашингтон о «выводе большинства своих людей» из Венесуэлы, пишет The Washington Post.
Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter. Как отмечает издание, Трамп не уточнил, кто именно сообщил об отъезде российских военных специалистов.
Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник заявила, что за несколько месяцев число российских специалистов в Венесуэле сократилось с тысячи до нескольких десятков.
В свою очередь, в российской госкорпорации «Ростех» опровергли сообщения о выводе своих специалистов из Венесуэлы.
«Состав представительства остаётся неизменным много лет», — заметили в «Ростехе», добавив, что технические специалисты периодически приезжают в страну и уезжают из неё для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники.
The Washington Post напоминает, что на протяжении последних десяти лет именно Россия является основным сторонником действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также основным поставщиком вооружения в страну, в том числе истребителей и систем противоракетной обороны. В марте в Каракас прибыли два самолёта, на борту которых было около 100 российских военнослужащих. В администрации Белого дома предположили, что они прибыли в страну для технического обслуживания систем С-300.
Тем временем в понедельник Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле в надежде продолжить согласованное урегулирование венесуэльского кризиса.
По итогам встречи группы подтвердили свою «приверженность мирному переходу» власти в Венесуэле и поддержали «все усилия, предпринимаемые для достижения этой цели». Несмотря на то что там вновь заявили о своей поддержке в адрес лидера оппозиции Хуана Гуаидо, Группа Лимы и Международная контактная группа также отметили, что стремятся к расширению контактов между организациями и со всеми сторонами конфликта в Венесуэле.
«Это прекрасный день и хорошие новости для всех тех, кто ищет мирное и политическое решение кризиса в Венесуэле», — приводит The Washington Post слова министра иностранных дел Чили Роберто Ампуэро. По словам политика, ведущие страны Европы и Латинской Америки поддержали мирное решение нынешнего венесуэльского кризиса.
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