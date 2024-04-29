Times: выставка трофейного оружия отражает уверенность Москвы в победе

В российской столице проходит выставка западной военной технике, захваченной на Украине, сообщает The Times. По словам издания, эта экспозиция подчёркивает растущий в стране оптимизм о том, что она начинает уверенно брать верх в конфликте.

Россия выставила на всеобщее обозрение трофейную западную военную технику, захваченную её войсками на Украине. Выставка, которая проходит в Москве на Поклонной горе с 1 мая, среди прочего включает британский БТР Saxon, американский БМП Bradley, а также немецкий танк Leopard, пишет The Times.

По словам властей, экспозиция продолжит пополняться. В российскую столицу вскоре должны привезти американский танк «Абрамс». ВСУ вывели с передовой эти машины, поскольку их использование оказалось практически невозможным из-за участившихся атак беспилотников, напоминает издание.

Примечательно, что выставка проходит на фоне продвижения армии Москвы на украинском фронте. Она «отражает растущий в России оптимизм по поводу того, что война решительно поворачивается в её пользу», считает The Times.