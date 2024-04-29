ВСУ признали, что российская армия перехватывает инициативу на фронте, передаёт NBC. По мнению телеканала, положение украинских войск усугубляется нехваткой живой силы и дефицитом боеприпасов, который должна покрыть всё ещё находящаяся в пути помощь США.

Военное руководство Украины сообщило, что его «уступающие по численности» части были вынуждены отступить из трёх сел на восточной линии фронта. Это заявление стало редким признанием Киева в том, что не только его армия испытывают серьёзные трудности, но и что русские одерживают верх, сообщает NBC.

Главком ВСУ Александр Сырский объявил, что ситуация на передовой

«ухудшилась». По его словам, российские военные пытаются перехватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, получая «значительный перевес в силах и средствах». В результате украинцам приходится отступать на «новые рубежи» к западу от Бердичей, Семёновки и Новомихайловки.

На этом фоне получение «долгожданного» западного оружия становится все более насущной необходимостью для Украины. Из-за политических препирательств в Вашингтоне ВСУ столкнулись с острой нехваткой боеприпасов, в результате чего их оборонительные позиции на продолжительной линии фронта стали «опасно уязвимыми», отмечает телеканал.

Последствия многомесячного дефицита оружия, усугубляемого сокращением резервов личного состава, становятся очевидными. Москва, вероятно, хочет воспользоваться этими обстоятельствами и стремится расширить наступление, прежде чем Киеву начнёт поступать американская помощь, рассуждает NBC.