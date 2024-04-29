NBC: Россия активно наступает, пользуясь «опасной уязвимостью» украинских позиций

16:56
МВФ: экономике США осталось недолго демонстрировать темпы текущей активности
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что американской экономике осталось недолго демонстрировать высокие темпы своей текущей активности.
16:54
Овечкин после поражения «Вашингтона» в серии с «Рейнджерс» в Кубке Стэнли прилетит в Россию
Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал, что его клиент планирует прилететь в Россию.
16:52
Кэмерон: ХАМАС получил «очень щедрое» предложение о прекращении огня в Газе
Израиль сделал палестинскому движению ХАМАС «очень щедрое» предложение по прекращению огня в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.
16:46
Первое судебное заседание по делу главы Гагаузии назначено на 30 апреля
Первое судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул назначено на 30 апреля.
16:42
Аршавин назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Динамо»
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о поражении «Зенита» от «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
16:39
В Молдавии пригрозили штрафами тем, кто наденет георгиевскую ленту 9 мая
Граждан Молдавии будут наказывать штрафами за ношение георгиевской ленты 9 мая. Об этом сообщил глава Генерального инспектората полиции республики Виорел Чернэуцану.
16:34
Столтенберг: НАТО заплатит огромную цену, если Россия победит на Украине
Победа России и её президента Владимира Путина по результатам спецоперации на Украине будет очень дорого стоить НАТО и несёт в себе наибольшие риски для альянса, заявил генсек блока Йенс Столтенберг, прибывший в Киев с необъявленным визитом.
16:33
Ротенберг считает, что Овечкину будет непросто побить рекорд Гретцки в следующем сезоне
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказал мнение, когда нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
16:28
СК России установит обстоятельства смерти мирных жителей в Авдеевке
Следственный комитет России установит обстоятельства смерти мирных жителей, тела которых со следами пыток обнаружили в городе Авдеевке Донецкой Народной Республики. Такую информацию предоставили в пресс-службе ведомства.
16:21
Тренер «Ленинградки» Кашин извинился за своё высказывание после матча с «Динамо»
Главный тренер ВК «Ленинградка» Александр Кашин выступил с обращением после ситуации с «Динамо».
16:21
Мантуров и Пушилин посетили Ясиноватский машиностроительный завод
Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетили Ясиноватский машиностроительный завод.
16:14
Зеленский: необходимо ускорить поставки западного вооружения на Украину
Поставки западного вооружения на Украину необходимо ускорить. С таким заявлением выступил 29 апреля на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Владимир Зеленский.
16:10
Созин: «Зенит» доползёт до чемпионства, хотя с Ивичем выиграл бы «Краснодар»
Футбольный эксперт Андрей Созин высказал мнение, что «Зенит» выиграет РПЛ в текущем сезоне.
16:07
Три домовладения повреждены в результате атаки БПЛА в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что три домовладения были повреждены в результате атаки беспилотника в посёлке Глушково.
15:58
Мусаев недоволен судейством в матче с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал незасчитанный гол команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
15:58
Столтенберг: обещанных Киеву ПВО и снарядов недостаточно, нужно ещё больше
Систем противовоздушной обороны и снарядов к ним, уже обещанных союзниками Украине, недостаточно, «нужно ещё больше». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
15:54
Сёмин считает, что Романцеву не поздно возглавить «Спартак»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что время Олега Романцева ещё не прошло и он способен возглавить московский «Спартак».
15:49
Столтенберг: НАТО видит на украинском фронте последствия невыполненных обещаний
Руководство НАТО сейчас видит на поле боя последствия того, что страны альянса не выполняли свои обещания по военной помощи Украине, заявил генсек блока Йенс Столтенберг во время визита в Киев.
15:45
На Украине водителей международных перевозок снимают с рейсов и мобилизуют
Сотрудники военкоматов снимают с рейсов и мобилизуют водителей, в том числе с применением силы. На это пожаловалась украинская Ассоциация международных автоперевозчиков.
15:44
Радимов: пока у конкурентов есть Волков и Лещук, «Зениту» не о чем переживать
Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
15:40
Генич — о «Краснодаре»: чемпионство не выигрывается, а проигрывается
Комментатор Константин Генич высказался о ничьей в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».
15:34
Столтенберг: страны НАТО должны в приоритетном порядке вооружать Украину
Страны — участницы Североатлантического альянса должны в приоритетном порядке передавать вооружение Украине.
15:34
Фридзон: у России очень сильная мужская сборная по баскетболу
Бронзовый призёр Олимпийских игр Виталий Фридзон поделился мнением о текущем уровне сборной России по баскетболу и рассказал, на что способна национальная команда после возвращения на международную арену.
15:28
Столтенберг не ожидает, что страны НАТО в июле согласятся на членство Украины
Прибывший в Киев генсек НАТО Йенс Столтенберг не ожидает, что альянс достигнет договорённости о членстве Украины на саммите в Вашингтоне, который состоится этим летом.
15:25
The Athletic: «Ливерпуль» не ожидает, что Салах уйдёт этим летом
«Ливерпуль» не ожидает, что нападающий команды Мохамед Салах покинет клуб в летнее трансферное окно.
15:24
Рой Джонс назвал отличным выступление российских боксёров на чемпионате Европы
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс прокомментировал выступление россиян на чемпионате Европы в Белграде.
15:20
Военкор RT показал кадры ударов по живой силе ВСУ около Белогоровки
Военкор RT Влад Андрица показал эксклюзивные кадры уничтожения живой силы ВСУ у подножия Белой горы около Белогоровки и в Серебрянском лесничестве (ДНР).
15:15
В Приднестровье не будут проводить парады Победы в связи с угрозой терактов
Власти Приднестровья приняли решение не проводить в 2024 году традиционные парады Победы и шествие «Бессмертного полка». Причиной этому послужил сохраняющийся в непризнанной республике уровень террористической опасности.
15:13
Столтенберг: Украина станет членом НАТО, когда наступит подходящее время
Украина обязательно станет членом НАТО, когда наступит подходящее время, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, прибывший в Киев с необъявленным визитом.
15:05
Коваленко — о дебюте в НХЛ: сумасшедший момент для меня, тут все играют очень быстро
Российский нападающий «Колорадо» Николай Коваленко поделился эмоциями от дебюта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
15:03
«Краснодар» не смог обыграть «Крылья» в матче РПЛ и возглавить турнирную таблицу
«Крылья Советов» и «Краснодар» не выявили победителя в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:03
Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом. Он планирует вместе с Владимиром Зеленским дать совместную пресс-конференцию.
15:01
NOS: Турция поддерживает кандидатуру Марка Рютте на пост главы НАТО
Турция поддержала кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, сообщают источники телерадиовещательной корпорации NOS.
14:47
Минфин: членство в ЕС принесло Польше более €161 млрд за 20 лет
Членство Польши в Европейском союзе за 20 лет принесло республике €161,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные польского Министерства финансов.
14:47
Главой офиса ВОЗ в России стал Батыр Бердыклычев
Главой офиса Всемирной организации здравоохранения в России стал Батыр Бердыклычев. Он уже приступил к исполнению обязанностей.
14:47
Царукян — о жизни в Америке: едет крыша и тянет домой
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян рассказал, как чувствует себя во время проживания в Соединённых Штатах Америки.
14:37
Шон О'Мэлли: Махачев против Холлоуэя — это был бы дикий бой
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли хотел бы увидеть поединок между чемпионом в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и вторым номером полулёгкого дивизиона Максом Холлоуэем.
14:36
Защитник «Краснодара» Волков получил красную карточку в матче с «Крыльями»
Защитник «Краснодара» Сергей Волков получил удаление в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
14:34
Экс-генпрокурор Скуратов считает, что дело Листьева ещё можно раскрыть
Дело об убийстве в 1995 году тележурналиста Владислава Листьева ещё можно раскрыть, считает бывший генпрокурор России Юрий Скуратов.
14:30
Куртуа вошёл в заявку «Реала» на матч с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» огласил заявку на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».
14:25
Ротенберг: в интернете есть приколы на эту тему, но я реально смотрю много хоккея
Главный тренер сборной «Россия 25» и санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что смотрит очень много хоккейных матчей.
14:23
Блинкен: работа над саудовско-израильской нормализацией близится к завершению
Работа над нормализацией отношений между Саудовской Аравией и Израилем близится к завершению. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
14:16
Вице-президент ВФВ — о нейтральном статусе: такая постыдная форма неприемлема
Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин поделился мнением относительно возможного участия россиян на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.
14:16
Тарханов: «Спартаку» нужно выбирать тренера из своих бывших игроков
Российский тренер Александр Тарханов назвал предпочтительного кандидата на пост главного наставника «Спартака».
14:15
Первый министр Шотландии Хамза Юсаф уходит в отставку
Первый министр Шотландии Хамза Юсаф из-за политических разногласий с другими партиями уходит в отставку, он решил не дожидаться вотума недоверия.
14:14
МИД: правозащитники ЕС проигнорируют допросы граждан Молдавии на границе Литвы
Правозащитные организации Европейского союза оставят без внимания унизительные проверки, которым подверглись граждане Молдавии на границе Литвы по пути следования в Тирасполь.
14:02
Sohu: Россия наконец сделала ход в ответ на попытки США конфисковать её активы
Россия сделала свой ход в ответ на попытки США изъять российские активы, поставив Вашингтон в «безвыходное положение», сообщает китайское издание Sohu.
14:02
Защитник «Локомотива» Ньямси: на улицах Москвы чище, чем в Париже
Французский футболист камерунского происхождения, защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси сравнил жизнь в Москве и Париже.
13:59
Посольство: передача «дочки» Ariston осуществлена в рамках правового поля
Решение о передаче 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» во временное управление АО «Газпром бытовые системы» не выходит за рамки правового поля.
13:50
Дочь Семака публично поддержала отца после поражений «Зенита»
Майя Семак, дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака, публично поддержала отца после поражений команды.