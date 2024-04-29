Reuters: новой помощи США Украине не хватит надолго

14:47
Минфин: членство в ЕС принесло Польше более €161 млрд за 20 лет
Членство Польши в Европейском союзе за 20 лет принесло республике €161,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные польского Министерства финансов.
14:47
Главой офиса ВОЗ в России стал Батыр Бердыклычев
Главой офиса Всемирной организации здравоохранения в России стал Батыр Бердыклычев. Он уже приступил к исполнению обязанностей.
14:47
Царукян — о жизни в Америке: едет крыша и тянет домой
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян рассказал, как чувствует себя во время проживания в Соединённых Штатах Америки.
14:37
Шон О'Мэлли: Махачев против Холлоуэя — это был бы дикий бой
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли хотел бы увидеть поединок между чемпионом в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и вторым номером полулёгкого дивизиона Максом Холлоуэем.
14:36
Защитник «Краснодара» Волков получил красную карточку в матче с «Крыльями»
Защитник «Краснодара» Сергей Волков получил удаление в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
14:34
Экс-генпрокурор Скуратов считает, что дело Листьева ещё можно раскрыть
Дело об убийстве в 1995 году тележурналиста Владислава Листьева ещё можно раскрыть, считает бывший генпрокурор России Юрий Скуратов.
14:30
Куртуа вошёл в заявку «Реала» на матч с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» огласил заявку на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».
14:25
Ротенберг: в интернете есть приколы на эту тему, но я реально смотрю много хоккея
Главный тренер сборной «Россия 25» и санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что смотрит очень много хоккейных матчей.
14:23
Блинкен: работа над саудовско-израильской нормализацией близится к завершению
Работа над нормализацией отношений между Саудовской Аравией и Израилем близится к завершению. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
14:16
Вице-президент ВФВ — о нейтральном статусе: такая постыдная форма неприемлема
Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин поделился мнением относительно возможного участия россиян на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.
14:16
Тарханов: «Спартаку» нужно выбирать тренера из своих бывших игроков
Российский тренер Александр Тарханов назвал предпочтительного кандидата на пост главного наставника «Спартака».
14:15
Первый министр Шотландии Хамза Юсаф уходит в отставку
Первый министр Шотландии Хамза Юсаф из-за политических разногласий с другими партиями уходит в отставку, он решил не дожидаться вотума недоверия.
14:14
МИД: правозащитники ЕС проигнорируют допросы граждан Молдавии на границе Литвы
Правозащитные организации Европейского союза оставят без внимания унизительные проверки, которым подверглись граждане Молдавии на границе Литвы по пути следования в Тирасполь.
14:02
Sohu: Россия наконец сделала ход в ответ на попытки США конфисковать её активы
Россия сделала свой ход в ответ на попытки США изъять российские активы, поставив Вашингтон в «безвыходное положение», сообщает китайское издание Sohu.
14:02
Защитник «Локомотива» Ньямси: на улицах Москвы чище, чем в Париже
Французский футболист камерунского происхождения, защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси сравнил жизнь в Москве и Париже.
13:59
Посольство: передача «дочки» Ariston осуществлена в рамках правового поля
Решение о передаче 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» во временное управление АО «Газпром бытовые системы» не выходит за рамки правового поля.
13:50
Дочь Семака публично поддержала отца после поражений «Зенита»
Майя Семак, дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака, публично поддержала отца после поражений команды.
13:48
Блинкен: у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России
Североатлантический альянс никогда не вынашивал замыслов против России и не будет иметь их в дальнейшем.
13:45
Страны Прибалтики жалуются на мощное подавление сигнала GPS в регионе
Министры иностранных дел прибалтийских республик пожаловались на мощное подавление сигнала GPS в регионе, который влияет на гражданскую авиацию. По мнению МИД Литвы, Латвии и Эстонии, в этом виновата Россия.
13:44
Ротенберг: сборная России на чемпионате мира рассчитывала бы только на первое место
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился мнением о теоретических шансах национальной команды на чемпионате мира по хоккею.
13:33
Мирзаев проведёт поединок против Магомедова на турнире «Наше Дело» 83
Российские бойцы смешанных единоборств (MMA) Расул Мирзаев и Умар Магомедов встретятся в октагоне на турнире «Наше Дело» 83.
13:32
Тьяго Силва объявил об уходе из «Челси» по окончании сезона
Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.
13:32
AFP: полиция задержала Жерара Депардье для допроса по делу о домогательствах
Французская полиция увела актёра Жерара Депардье на допрос по делу о сексуальных домогательствах, сообщает AFP со ссылкой на источник.
13:30
МО: средства ПВО за сутки сбили 22 украинских БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 22 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
13:22
Блинкен: США поддерживают Израиль, но хотят прекратить страдания жителей Газы
Соединённые Штаты поддерживают Израиль, но в то же время стремятся положить конец «ужасным страданиям» жителей сектора Газа.
13:19
Бойцы Южной и Западной группировок войск улучшили положение в зоне СВО
Подразделения Южной и Западной группировок войск России улучшили положение в зоне СВО за последние сутки, сообщило Министерство обороны России.
13:15
СЭ: голландец Янсен не возглавит «Спартак»
Голландский специалист Паскаль Янсен не возглавит московский «Спартак».
13:14
МО: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Расчёты 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» группировки российских войск «Центр» уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины на Авдеевском направлении.
13:12
«Военная хроника» сообщает о мощном ударе по аэродрому в Полтавской области
«Военная хроника» сообщает о мощном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области. Подробности пока не приводятся.
13:08
Итало-российская торговая палата приостановила оплату товаров из Италии рублями
Итало-российская торговая палата приняла решение приостановить работу системы, позволявшей компаниям из России покупать итальянские товары за рубли.
13:06
Войска России освободили Семёновку в ДНР
Российские войска полностью освободили населённый пункт Семёновка в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России.
13:03
Махачев: я смогу легко победить Порье
Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с американцем Дастином Порье.
13:03
Гендиректор ISU: между миром фигурного катания и миром футбола не так много отличий
Гендиректор Международного союза конькобежцев (ISU) Колин Смит рассказал о потенциале фигурного катания в сравнении с футболом.
12:57
Казахстан вернул в доход государства незаконно приобретённые активы на $90 млн
Комитет по возврату активов генпрокуратуры Казахстана обратил в доход государства 40 млрд тенге (более $90 млн), деньги направят на социальные цели и устранение последствий весенних паводков.
12:50
Власти Молдавии намерены упростить снос памятников
Кабмин Молдавии подготовил поправки в закон, которые предусматривают упрощение сноса памятников. Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте правительства республики.
12:50
Чернышенко: порядка 2 тысяч спортивных мероприятий пройдёт в России летом
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о запланированных в стране спортивных мероприятиях на летний период 2024 года.
12:48
Смородская: Галактионов не тянет уровень «Локо», но у него сильные покровители
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Спартака».
12:40
В Кении в результате прорыва дамбы погибли 42 человека
Прорыв дамбы в центральной части Кении привёл к гибели 42 человек. Об этом со ссылкой на губернатора округа Накуру Сьюзен Кихику сообщает агентство AFP.
12:32
Константин Цзю — о выступлении россиян на чемпионате Европы: рад за нашу команду
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал выступление российских боксёров на чемпионате Европы в Белграде.
12:31
Нобоа: Бердыев много кричал, для меня это было ненормально
Бывший полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа рассказал о работе с экс-тренером казанской команды Курбаном Бердыевым.
12:25
Минобороны показало, как был подбит Abrams, эвакуированный с поля боя
Министерство обороны России показало видео поражения танка Abrams, который впервые был эвакуирован с Авдеевского направления.
12:25
Глава КЧР Темрезов поручил выплатить семьям погибших полицейских по 1 млн рублей
Семьи полицейских, погибших в результате нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, получат выплаты в размере 1 млн рублей.
12:21
Ефимова: пловцы выступают стабильнее, чем «Спартак»
Трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова провела параллель между выступлениями пловцов и футболистов московского «Спартака», болельщицей которого она является.
12:20
На выставке «Россия» представили XIII Международный Платоновский фестиваль искусств
На выставке «Россия» презентовали XIII Международный Платоновский фестиваль искусств. На мероприятии устроили театрализованное представление на открытом воздухе. Фестиваль объединит более 20 коллективов из девяти стран.
12:17
Щербакова показала фото на паспортах в 14 и 20 лет
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала фото паспортов, полученных в 14 и в 20 лет.
12:17
Британские ВМС сообщили о нападении на судно рядом с Йеменом
Неизвестные атаковали судно у побережья Йемена. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
12:14
Премьер Испании Санчес решил не уходить в отставку на фоне скандала с женой
Премьер-министр Испании Педро Санчес не будет покидать свой пост на фоне политического скандала, спровоцированного началом расследования против его супруги.
12:09
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы раздались в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне, расположенном на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
12:07
Представитель РФС посетит конгресс ФИФА в мае
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов представит организацию на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Бангкоке.
12:04
Геркус: если в «Локо» думают о результате, Дзюбе нужно давать тайм, а не десять минут
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на то, что нападающий команды Артём Дзюба появился в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» на десять минут.