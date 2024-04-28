Daily Telegraph: «Ради чего воевать?» — украинцы не хотят возвращаться на родину и вступать в ВСУ
На днях Киев принял спорный закон, который лишает консульских услуг соотечественников призывного возраста, живущих за границей. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут заменить свои паспорта только на Украине, а это означает, что им придётся приехать в страну и столкнуться с риском отправки на фронт, пишет The Daily Telegraph.
Изданию удалось пообщаться с несколькими украинцами, которые живут и работают в Европе. Решение властей вызвало у них недовольство, и они признались, что не планируют возвращаться на родину.
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