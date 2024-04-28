Daily Telegraph: «Ради чего воевать?» — украинцы не хотят возвращаться на родину и вступать в ВСУ

Киев принял спорный закон, который лишает консульских услуг соотечественников призывного возраста, находящихся за рубежом, пишет The Daily Telegraph. Изданию удалось пообщаться с несколькими украинцами, которые живут и работают в ЕС. Они заявили, что их разгневало решение правительства, и признались, что не планируют ехать назад в страну, чтобы столкнуться с риском отправки на фронт.

На днях Киев принял спорный закон, который лишает консульских услуг соотечественников призывного возраста, живущих за границей. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут заменить свои паспорта только на Украине, а это означает, что им придётся приехать в страну и столкнуться с риском отправки на фронт, пишет The Daily Telegraph.

Изданию удалось пообщаться с несколькими украинцами, которые живут и работают в Европе. Решение властей вызвало у них недовольство, и они признались, что не планируют возвращаться на родину.

«Это несправедливый закон. И так думают все мои украинские друзья из Чехии, Луцка и Киева. Никто им не доволен. Подобными законами государство настраивает нас против себя. Мы получим гражданство в других странах», — заявил один из собеседников The Daily Telegraph по имени Владимир.

«Люди не вернутся. Чем дольше продолжается война, чем больше таких законов принимается, тем больше люди ненавидят Украину и правительство. Почему я должен вернуться, чтобы воевать? Ради чего? Почему правительство не заботилось о таких трудовых мигрантах, как я, до войны?», — риторически спросил мужчина.

«С каждым днём у нас остается всё меньше и меньше территории и всё меньше и меньше людей. Некоторые были убиты, другие переплыли Тису, чтобы спастись», — напомнил он, подразумевая реку на границе между Украиной и Венгрией.