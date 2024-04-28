Австралия не должна помогать Киеву и подпитывать конфликт, который фактически развязал Вашингтон и его союзники по НАТО, заявила ведущая Sky News Australia Лиз Сторер. По её словам, Соединённые Штаты последовательно игнорировали опасения России в сфере безопасности, поскольку жаждали вступить с ней в борьбу.

ЛИЗ СТОРЕР, ведущая Sky News Australia: Тревога! Тревога! Непопулярное мнение! Я не думаю, что нам стоит отправлять помощь Украине. Я до посинения говорила и буду говорить: это не наша война, это война НАТО. Она ведётся во имя организации Североатлантического договора. Мы не имеем к ней никакого отношения.



Вспомним историю: в 1990 году Горбачеву пообещали, что НАТО не продвинется ни на пядь на восток. Эта фраза нам всем известна. А затем НАТО проглотило Польшу, Венгрию, Чехию и ещё семь стран.





Перенесёмся в 2007 год. Путин выступал на Мюнхенской конференции по безопасности, где заявил: «Прекращайте. Вы нарушили все обещания, данные нам. Остановитесь». Конечно, они не остановились.





Потом был Крым. Потом были Минские соглашения. Все они испарились, потому что ЦРУ строило 12 шпионских баз на границе Украины и России, о чём им было известно.





Затем 15 декабря 2021 года Кремль отправляет в США проект соглашения о безопасности между США и Россией, в котором недвусмысленно заявляет: «Прикоснитесь к Украине, мы выдернем чеку. Мы начнём войну». Остальное уже история, потому что США не сдали назад…

СОВЕДУЩИЙ: Украинцы сами решают, чем они хотят заниматься. Они сами решают, хотят ли они вступить в НАТО, ЕС или куда-либо ещё.

ЛИЗ СТОРЕР: Это очень важный момент. Помните, сразу после начала войны на Зеленского снизошло озарение, и он сказал: «Ладно, ладно, ладно, на самом деле мы можем оставаться нейтральными».





В этих переговорах (в Стамбуле) участвовали Нафтали Беннетт, турецкая сторона. У них одни из лучших переговорщиков в мире. Кто сорвал эти переговоры? США, потому что они жаждали борьбы с Россией и верили: «Мы можем выиграть войну. Всё будет хорошо. Наложим санкции тут, профинансируем там. Всё будет хорошо». И вот прошло два года.





И когда я говорю, что это война НАТО, то имею в виду, что это война НАТО. Дестабилизирующей силой здесь выступили США. Это ненужная война. Она не должна была случиться. Путин предупреждал.

Дата публикации 28 апреля 2024 года.