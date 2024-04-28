Несмотря на предоставление киевскому режиму очередного пакета помощи от США, ВСУ не смогут перейти в наступление раньше 2025 года, пишет The Washington Post. У украинцев острая нехватка бойцов, а у России с этим проблем нет. Кроме того, у России преимущество в огневой мощи.

Несмотря на одобренную конгрессом помощь Украине у ВСУ острая нехватка войск, а у России — огромное преимущество в огневой мощи, отмечает издание.

Американские чиновники рассчитывают на то, что новые вооружения позволят Киеву выиграть время для пополнения своих военных рядов и укрепления обороны на поле боя — включая траншеи и минные поля — перед ожидаемым наступлением России.

Спустя два года после начала СВО украинские войска утратили изначальный потенциал, и большинство американских чиновников, с которыми пообщалась The Washington Post, не верят в то, что киевский режим способен вернуть территории, освобождённые Москвой.

Россия по-прежнему сохраняет преимущество в живой силе и технике, превосходя Запад в артиллерии и других вооружениях.