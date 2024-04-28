WP: Киев не сможет перейти в наступление раньше 2025 года
Несмотря на одобренную конгрессом помощь Украине у ВСУ острая нехватка войск, а у России — огромное преимущество в огневой мощи, отмечает издание.
Несмотря на одобренную конгрессом помощь Украине у ВСУ острая нехватка войск, а у России — огромное преимущество в огневой мощи, отмечает издание.
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, который восстановился от тяжёлого повреждения, был встречен овациями болельщиков команды во время объявления состава на матч плей-фф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой».
В результате обстрела города Пологи в Запорожской области со стороны армии Украины погиб мужчина.
Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал о том, что стал совладельцем кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).
В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Жители Оренбургской области, пострадавшие от паводка, получили 1 млрд 644 млн рублей выплат.
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) рассмотрит высказывания главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова после матча со «СКА-Хабаровском» на предмет дисциплинарных нарушений.
В ходе разминирования Авдеевки российские сапёры обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток.
Казахстанское государственное предприятие «Казспецэкспорт» опровергло информацию о продаже авиатехники на Украину.
Начальник отдела организации тестирования РУСАДА Камила Шафеева сообщила, что самому юному спортсмену, проверенному Российским антидопинговым агентством, 11 лет.
Антироссийская политика Финляндии дорого обходится стране и наносит вред жителям республики.
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на всех ключевых точках сразу, заявил губернатор региона Александр Моор.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о потенциальном назначении наставника самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина в московский «Спартак».
Российские сапёры обезвредили десятки тысяч боеприпасов в Авдеевке.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о потенциальных кандидатах на пост главного тренера московского «Спартака».
Российский премьер Михаил Мишустин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.
Израильская авиация нанесла удары по объектам «Хезболлы» на южных территориях Ливана.
Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду обыграли «Флорида Пантерз» в четвёртом матче серии первого раунда Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На севере Израиля объявили воздушную тревогу.
МВД России снова объявило в розыск депутатов Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка, экс-генпрокурора Украины Виталия Ярему и украинского бизнесмена Сеяра Куршутова, а также телеведущих Янину Соколову, Наталью Мосейчук и активиста Геннадия Друзенко.
Аргентинец Лионель Месси, выступающий за американский клуб «Интер Майами», установил два бомбардирских рекорда лиги МЛС.
На Сахалине дело двух мужчин, подозреваемых в незаконной добыче краснокнижной калуги на 30 млн рублей, направили в суд.
Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Татьяна Кириенко поделилась мнением о ситуации с выключившимся гимном России на проходящем в Белграде чемпионате Европы.
Музыкантов группы «Коррозия металла» задержали в Нижнем Новгороде, на них составили протоколы о демонстрации нацистской символики.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе в городе Шостка Сумской области Украины.
В Оренбургской области за сутки от воды освободилось 794 жилых дома и 1142 участка.
Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду обыграли «Флорида Пантерз» в четвёртом матче серии первого раунда Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Американский бизнесмен Илон Маск отправился с визитом в Китай.
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вышел на первое место среди европейских вратарей по числу побед в Кубке Стэнли.
В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу.
В подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры.
«Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Европейские СМИ подвергают блокировке информацию своих же журналистов, получаемую из новых российских регионов.
Брата 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Джумохона Курбонова Сухроба ранее арестовывали за мелкое хулиганство на 15 суток.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Флорида Пантерз» в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сербский доброволец Александр Йокич пожаловался на отсутствие выплат за два ранения, полученных в ходе участия в спецоперации на Украине.
Военные Израиля ночью устроили рейды на Западном берегу реки Иордан.
Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду обыграли «Флорида Пантерз» в четвёртом матче серии первого раунда Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Владимир Зеленский занизил число погибших военных ВСУ, когда в феврале сказал о 31 тыс. убитых солдат, чтобы не отпугнуть украинцев, мобилизуемых в армию.
Три БПЛА упало ночью в районе нефтебазы в городе Людиново, сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.
Глава региональной военной администрации Николаевской области Украины Виталий Ким заявил, что в Николаеве был повреждён объект теплогенерирующей инфраструктуры.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 16 см и составляет 870 см.
Режиссёр Стивен Спилберг участвует в разработке стратегии для президентской кампании американского лидера США Джо Байдена.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене режима опасности атаки БПЛА в регионе.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе.
Дежурными средствами ПВО над территориями Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областей было уничтожено и перехвачено 17 украинских БПЛА.
Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало снимки поверхности Марса, на которых можно увидеть образования, похожие на «пауков».
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за трое суток поднялся почти на 1 м и составляет 1208 см.
Авиация Израиля наносит удары по городам Аль-Завайда и Аль-Муграка в центральной части сектора Газа.
Израиль ведёт подготовку к крупномасштабной военной операции в городе Рафахе на юге сектора Газа.
Ряд освобождённых российскими силами сёл в Харьковской области опустели из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ.