На Западе подают дипломатическое урегулирование противостояния между Москвой и Киевом как нечто ужасное. Но совершенно очевидно, что затянувшийся украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном, необходимо решать дипломатически, считает обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.

Украинский конфликт — это результат устремлений небольшой американской внешнеполитической фракции. Она же втянула Запад в войну в Ираке в 2003 году, превратила Ливию в «анархический котёл», разрушила Сирию и шла на союз с террористами в надеже свергнуть её лидера, пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.

«Они думают, что могут переделать мир. Но всё, что им удается раз за разом, — сломать его. Похоже, что своё представление о мироустройстве они почерпнули из комиксов, а не из учебников истории. И тем не менее они остаются на своих местах», — отмечает публицист.

По его словам, в Вашингтоне нашлись и те, кто говорил: «Не расширяйте НАТО». Эти люди призывали перестать дразнить русского медведя, но от их советов отмахнулись. В результате кровавое противостояние между Киевом и Москвой продолжается уже больше двух лет.

При этом западные либеральные СМИ, включая «Би-би-си», подают дипломатическое решение затянувшегося кризиса как нечто ужасное. Они не пытаются сбалансировать или осмыслить ситуацию, отвергая инакомыслие, обращает внимание автор статьи.

«Всё, что мы узнали из украинского конфликта, — это то, что самый простой гражданин знает по своёму личному опыту: намеренное раздражение могущественного соседа приводят к неприятностям, а захудалый компромисс дешевле и безопаснее, чем борьба до конца», — подчёркивает Хитченс.