Die Zeit: конфликт на Украине подсветил все изъяны развития немецкой ПВО

Бундесвер для экономии ликвидировал мобильные подразделения ПВО, серьёзно сократил количество ПВО для борьбы на средние дистанции, оправдывая это тем, что основной потенциальный противник — «пираты и повстанцы» — им не обладают. Конфликт на Украине показал, что эта политика была ошибкой. Теперь ясно, что ФРГ не способна защитить с воздуха ни один свой город, сообщает Die Zeit, и исправить ситуацию быстро не удастся.

Бундесвер имеет много проблем, но «в противовоздушной обороне «разрыв в возможностях», если использовать стерильное выражение военных бюрократов, особенно драматичен», — сообщает немецкая Die Zeit. Специалисты разделяют ПВО на 4 уровня, или «купола», каждый из которых предназначен для определённого типа оружия. Если страна располагает отлаженной ПВО для каждого из «куполов», то она способна отразить практически все атаки, например, «израильским вооруженным силам удалось сбить почти 99 процентов беспилотников, крылатых снарядов и ракет, выпущенных Ираном».

Германия далека от таких показателей. Издание указывает, что более или менее ситуация с самым верхним куполом, предназначенным для отражений межконтинентальных ракет. «НАТО хорошо контролирует эту область, располагая радиолокационными системами, самолётами AWACS и спутниковым мониторингом», — заявляет Кнуд Михельсон, специалист Rheinmetall. Поражаться такие ракеты должны американо-израильскими ракетами Arrow 3, «которые могут уничтожить приближающиеся ракеты даже во внешней стратосфере». Германия уже заказала данную систему, но её производство всё же «займёт годы».

«Между верхним и нижним куполами есть два слоя, которые предназначены для защиты от атак средней дальности», — под этим понимаются истребители, вертолёты, ракеты малой и средней дальности, крылатые снаряды. Для борьбы с ними Германия имеет американские комплексы Patriot и немецкие Iris-T, которых, однако, критически не хватает. «В настоящее время нет в достаточном количестве готовых к применению систем Patriot, чтобы надёжно защитить хотя бы один крупный немецкий город от гипотетической атаки российских ракет», — сообщил Die Zeit офицер немецкого ПВО.

Причина в том, что после окончания холодной войны Германия резко сократила свой ракетный арсенал. Например, вместо 36 систем Patriot к 2022 году осталось 12, три из которых были переданы Украине. Для замены отданных на Украину Германия заказала 4 новых Patriot, но они лишь заменят выбывшие комплексы и не улучшат общую ситуацию. Возможно, это связано с тем, что бундестаг ещё в 2001 году хотел полностью отказаться от Patriot или только после начала конфликта на Украине пересмотрел своё решение. Недостаточно заказывает бундесвер и немецкие ракеты Iris-T. «Германия после долгих колебаний заказала шесть штук, Австрия, имеющая значительно меньшее воздушное пространство, заказала девять Iris-T, а Египет подал запрос сразу на 23 системы».

Опрошенные немецкой газетой специалисты констатируют, что Германией были приняты ошибочные решения в области ПВО. Армия была переориентирована на борьбу с пиратами и террористами в рамках иностранных миссий, из-за этого «сокращение вооружённых сил сопровождалось сокращением производства вооружений», и сегодня бундесвер получает продукцию едва ли не ручной сборки, а не масштабного индустриального производства. Отсутствие гарантированных долгосрочных заказов также тормозит необходимое расширение производств.

Наконец, все специалисты сходятся во мнении, что хуже всего ситуация с борьбой против БПЛА, то есть 4-м, самым низким из «куполов ПВО». Из-за всё той же концентрации на иностранных миссиях против плохо вооружённого противника «мы недостаточно учитывали центральное значение вооружённых дронов и их быстрое развитие в современной войне», признаёт главнокомандующий бундесвером Карстен Бройер. Германия до начала конфликта на Украине не только не развивала свои БПЛА, но и ликвидировала средства борьбы с ними, отказавшись от развития и закупки бронированных зенитных систем Gepard.

Теперь «мы не можем адекватно защитить движущиеся армейские части; у нас де-факто больше нет мобильной армейской ПВО», подтверждает уполномоченный СДПГ по вопросам обороны Йоханнес Арльт. Конфликт на Украине, начавшийся в 2022 году, в котором Киев использует старые немецкие зенитные танки Gepard, заставил озаботиться этим вопросом, и в феврале 2024 года Германия заказала 19 новых зенитных установок Gepard.