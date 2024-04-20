НАТО втягивают в войну с Россией — в Германии призвали альянс сбивать ракеты Москвы над Украиной

Украине недостаточно переданных ей Patirot — лишь 16% российских ракет перехватываются ВСУ. Немецкий военный эксперт Нико Ланге считает, что пришло время исправить «дорогостоящую ошибку» и поменять стратегию НАТО на Украине: блок должен сам сбивать российские ракеты, используя свои системы ПВО на восточной границе альянса. В комментарии для Das Erste он заявляет, что это будет полностью соответствовать международному праву: помощь США Израилю показала это.

Украинская ПВО остаётся слабым местом ВСУ. Немецкий телеканал Das Erste указывает: украинские военные полагают, что «стране необходимо не менее десяти комплексов Patriot, чтобы обеспечить частичную защиту, а для комплексной защиты необходимо 26 систем». Но в настоящее время Киев располагает двумя комплексами: одним из Германии и одним из Нидерландов; третий должен поступить из Германии к концу июня. Слишком поздно, полагают украинские военные, так как российское наступление Киев ожидает в мае.

Проблему 19 апреля обсудят на онлайн-встрече совета НАТО — Украина, но уже сейчас очевидно, что и трёх систем будет недостаточно. По оценкам Института изучения войны (ISW), Украине удаётся перехватывать лишь 16% российских баллистических ракет. Нико Ланге, старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности, полагает, что Запад совершил «дорогостоящую ошибку», не обеспечив Украину системами ПВО и не нарастив их производство. В комментарии для немецкого телеканала Ланге предлагает военному блоку «смену стратегии» и «нестандартные решения».

«Отныне партнёры должны использовать многочисленные системы Patriot на наших восточных границах, чтобы сбивать все российские ракеты и беспилотники над Украиной, которые находятся в пределах досягаемости», — предлагает Нико Ланге.

Ланге, работавший между 2017 и 2022 годами в немецком минобороны, полагает, что такие действия НАТО «полностью подпали бы под действие международного права», — в конце концов, то же самое США, Британия и Франция сделали с иранским ударом по Израилю. В качестве конкретных систем Ланге называет Patriot, размещённые на восточной границе Польши, — их должно быть достаточно для закрытия неба над Западной Украиной.

В долгосрочном плане блок должен нарастить производство Patriot. «Было стратегической ошибкой не начать систематическое увеличение производства уже к 2022 году», — констатирует Ланге. Телеканал напоминает, что в Баварии сейчас строится завод для производства Patriot. Первые поставки, однако, можно ожидать только в 2027 году.