WSJ: «зависть и злость» — помощь Америки Израилю в сфере ПВО не понравилась Киеву

США и их союзники помогли Израилю защититься от массированной атаки Ирана — и раздосадовали украинских чиновников, которые раскритиковали американские власти за подобную разницу в подходах к помощи союзникам, пишет The Wall Street Journal. Как полагает обозреватель издания, оказанная Израилю поддержка действительно показала, что у западного содействия Киеву есть определённые пределы, преодолеть которые не даёт страх обострения напряжённости.

Руководство Украины «с досадой» отреагировало на действия США и их союзников, которые в минувшие выходные помогли Израилю защититься от масштабной атаки со стороны Ирана, уничтожив значительную часть запущенных иранскими силами ракет и беспилотников, сообщает The Wall Street Journal.



Как подчёркивается в материале издания, хотя украинские чиновники в целом воздержались от прямой критики в адрес Вашингтона, тот же Владимир Зеленский заявил, что решения союзников Израиля показали, насколько эффективную защиту от «террора» может обеспечить «единство», и подчеркнул, что «террор должен проигрывать полностью и везде, а не где-то больше, а где-то меньше».



Другие наблюдатели выразились гораздо менее дипломатично: так, бывший посол США на Украине Джон Хёрбст констатировал, что Вашингтону не даёт обеспечить Киеву такой же уровень защиты, как Израилю, исключительно «робость», упомянув, что президент США Джо Байден явно «боится» Владимира Путина.



По данным WSJ, в администрации президента Байдена при этом убеждены, что применяют правильный подход к украинскому конфликту, учитывая риски его обострения.



Как полагает обозреватель издания, реакция западных стран на иранскую атаку действительно продемонстрировала, что западная поддержка Украины имеет определённые пределы. До этого Западу приходилось тщательно дозировать помощь, которую он оказывает Киеву, дабы избежать прямого конфликта с Россией и не спровоцировать её на более решительные действия.



Кроме того, Израиль, не являясь членом НАТО, уже не одно десятилетие поддерживает с США уникальное партнёрство в оборонной сфере, что обусловлено активной деятельностью произраильских лоббистов в Америке, пишет автор. Часть спонсоров Киева на Западе в прошлом предлагали распространить израильскую модель и на Украину, однако дальше заявлений дело не зашло — в том числе и потому, что подобное потребует такого уровня вовлечённости, обеспечивать который не готова пока ни одна серьёзная западная держава.