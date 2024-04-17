NYT: у Украины есть три проблемы — нехватка боеприпасов, солдат и систем ПВО

Ресурсы украинских войск всё более ограниченны, поэтому командованию приходится сталкиваться с трудным выбором, как именно ими лучше распорядиться, пишет The New York Times. Три самые серьёзные проблемы Украины известны уже не первый месяц — это недостаток боеприпасов, нехватка военных, а также слабая противовоздушная оборона. Вместе они делают украинские позиции уязвимыми и создают риск прорыва со стороны российских войск.

Нехватка боеприпасов приводит к плачевной ситуации, в которой оказалась Украина на третьем году войны. Как пишет The New York Times, это ставит командование перед почти невозможным выбором: как распорядиться ограниченными ресурсами. Российские войска активно используют своё растущее преимущество в живой силе и боеприпасах, чтобы прорваться через украинские линии обороны.

В то же время Министерство энергетики Украины призвало миллионы гражданских лиц зарядить свои банки питания, достать генераторы из хранилищ и «быть готовыми к любому сценарию», поскольку украинские электростанции повреждены или уничтожены в результате разрушительных российских авиаударов.

В условиях, когда в течение нескольких месяцев из США на Украину не поступает практически никаких важных военных грузов, командование вынуждено делать сложный выбор, куда направить ограниченные ресурсы, в то время как число жертв растёт с каждым днём. Три наиболее серьёзные проблемы Украины были очевидны ещё несколько месяцев назад: нехватка боеприпасов, недостаток хорошо обученных войск и ослабление противовоздушной обороны. Сейчас, когда Россия усиливает наступление, каждая отдельная проблема усугубляет другую, делая позиции Украины всё более уязвимыми для российских атак.

Украинские командиры надеются, что европейцы обеспечат их необходимыми боеприпасами. До тех пор основное бремя будет лежать на пехоте, а, учитывая преимущество России, это означает, что погибнет больше украинских солдат. Это усугубляет другую серьёзную уязвимость — в численности войск. Чтобы удовлетворить насущные потребности, украинское командование собирается перебросить на боевые позиции «тысячи» солдат, находящихся в тылу. Но это создает другую проблему: обеспечение надлежащей подготовки солдат, отправляемых на фронт.

Также Украина столкнулась с трудным выбором при развёртывании систем противовоздушной обороны. Системы, способные перехватывать российские ракеты над украинскими городами и инфраструктурой, — это те же самые системы, которые необходимы для сдерживания российских бомбардировщиков на линии фронта. Бреши в украинской противовоздушной обороне позволили России добиться большего успеха в нанесении ударов по важнейшим объектам инфраструктуры, что может иметь каскадные последствия для способности Украины наращивать производство оружия внутри страны.