Welt: Россия абсолютно не заинтересована в обострении ситуации на Ближнем Востоке

В случае полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке Иран будет не в состоянии поддерживать Россию беспилотниками, которые используются на Украине. Поэтому Москва совершенно не заинтересована в обострении ситуации на Ближнем Востоке, уверен корреспондент немецкого телеканала Welt. Для неё это означало бы существенную потерю влияния в регионе, поэтому Россия постарается сделать всё возможное, чтобы конфликт не разросся.

Обратимся к нашему корреспонденту в Москве Кристофу Ваннеру, который, разумеется, также активно следит за развитием событий. Добрый день, Кристоф, как ты оцениваешь это обострение напряжённости и в первую очередь, что всё это может означать для России?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Отважусь сделать прогноз: Россия никоим образом не заинтересована в полномасштабном большом обострении ситуации на Ближнем Востоке. Если Иран потеряет силы в своей войне против Израиля, то Иран станет не в состоянии так сильно поддерживать Россию в военном плане — в частности, военной техникой в отношении украинского конфликта, как это происходит сейчас.

Так что уже хотя бы поэтому Москва должна надеяться, что вся эта ситуация на Ближнем Востоке не выйдет из берегов. Не будем забывать о том, что беспилотники Shahed, которые Иран поставляет России, — это существенная составляющая российских авиаударов на Украине. Это Shahed 136 и уменьшенная версия, Shahed 131, которые Россия также отчасти производит по лицензии в Татарстане, российской республике. И это оружие, которое Россия при атаке всегда использует в первую очередь, чтобы исчерпать ресурсы украинской противовоздушной обороны. После этого они начинают наносить удары крылатыми ракетами и баллистическими ракетами. Так что в отношении поставок оружия Иран имеет для России огромное значение, и поэтому тут не хотят его ослабления.

Вторая причина, почему Россия не хочет полномасштабного обострения на Ближнем Востоке, заключается в том, что с 2015 года Россия также является игроком на Ближнем Востоке благодаря российскому военному участию в Сирии, когда Россия в политическом плане спасла жизнь Асаду этим вмешательством, как я его называю.

И если сейчас всё выйдет из берегов, если будет обострение напряжённости, это, вероятно, коснётся и Сирии, потому что Иран там тоже присутствует. И тогда Москва в огромной степени потеряет влияние. Русские годами пытались выстроить со всеми игроками на Ближнем Востоке в каком-то смысле годные или даже хорошие отношения, рабочие отношения — даже с Израилем, хотя тут постоянно случаются затруднения и сложности. И если теперь разразится война и начнётся масштабный конфликт, Москва от этого только проиграет. Поэтому я думаю, что русские за кулисами работают над тем, чтобы всё это в какой-то мере удержалось в рамках. Таково моё личное мнение.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2024 года.