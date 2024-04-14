Der Spiegel: мир встревожен риском нового конфликта на Ближнем Востоке

Европейские дипломаты и политики, а также представители США и стран Ближнего Востока выражают глубокую озабоченность реальной угрозой обострения ситуации после нападения Ирана на Израиль, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Они призывают все стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы не допустить серьёзного военного конфликта в регионе.

После атаки Ирана на Израиль Джо Байден провёл экстренное совещание с министром обороны Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и главой службы внешней разведки ЦРУ Уильямом Бёрнсом, сообщает Der Spiegel. Перед этим Байден заверил Израиль в «непоколебимой приверженности» безопасности Израиля перед лицом иранской угрозы.

Правительство Германии решительно осудило нападение Ирана на Израиль и призвало руководство Тегерана немедленно прекратить атаку. «Этой безответственной и неоправданной атакой Иран рискует вызвать очаг конфликта в регионе», — заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт от имени федерального канцлера Олафа Шольца.

«Мы самым решительным образом осуждаем нынешнюю атаку, которая может погрузить весь регион в хаос», — написала министр иностранных дел Анналена Бербок на онлайн-платформе X в воскресенье вечером. Иран и его союзники должны прекратить атаку «немедленно». «В эти часы мы выражаем солидарность Израилю», — добавила Бербок.

«Решив предпринять эту беспрецедентную акцию, Иран перешёл на новый уровень дестабилизации», — заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в субботу в онлайн-сервисе X. Таким образом, Тегеран «создаёт риск военного обострения».

«ЕС решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль, — написал представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в воскресенье вечером в соцсети X. — Это беспрецедентная эскалация и серьёзная угроза региональной безопасности».

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель также осудил нападение на Израиль. «Необходимо сделать всё, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации в регионе, — написал он на платформе X. — Необходимо избежать большего кровопролития».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил «глубокую обеспокоенность» «реальным риском» разрушительного обострения напряжённости по всему региону. «Я настоятельно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупным военным столкновениям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.

Саудовская Аравия выразила обеспокоенность по поводу возможного развития военного конфликта в регионе. В заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел, королевство призвало все стороны проявлять крайнюю сдержанность и защитить регион и его население от риска войны.