Экс-советник Пентагона: захват иранцами корабля — это лишь первый шаг возмездия Израилю

Иран, по имеющейся информации, захватил в Ормузском проливе грузовое судно, предположительно принадлежащее израильской компании, сообщает France 24. Экс-советник Пентагона Жасмин Эль-Гамаль заявила, что, скорее всего, это лишь первый шаг возмездия Тегерана за недавний удар Израиля по иранскому консульству в Сирии.

Подробнее эту новость мы обсудим с нашей гостьей Жасмин Эль-Гамаль, политическим аналитиком и бывшим советником Пентагона по Ближнему Востоку. Большое спасибо за участие в нашей программе на канале France 24. Давайте перейдём к ответам на вопросы.



Буквально только что мы узнали о том, что иранское судно* атаковало, точнее взяло под свой контроль грузовое судно, находившееся в Ормузском проливе. Что же нам на данный момент известно об этой ситуации, о которой сообщают иранские информагентства? Есть ли у нас какая-то информация о том, что происходит и какой сигнал всё это отправляет, особенно в текущей обстановке?



ЖАСМИН ЭЛЬ-ГАМАЛЬ, бывший советник Пентагона: Большое спасибо, что пригасили. Как вы и сказали, иранцы, по имеющейся информации, в Ормузском проливе высадились на борт одного из судов.



Это судно шло под португальским флагом, но, по словам иранцев и по сообщениям Al Arabiya, оно связано с компанией, принадлежащей израильтянам. Предположительно, это и стало для иранцев причиной для высадки на борт. Они сделали это в отместку или же, возможно, в качестве одной из ответных мер на израильских удар по иранскому генералу, находившему в консульстве (Ирана. — ИноТВ) в Сирии.



События всё ещё продолжают развиваться. По сети гуляет видео, на котором запечатлено, как иранцы высаживались на судно с вертолёта. Насколько мне известно, подлинность этого видео пока не подтверждена. Но, как и следовало ожидать… По-моему, мы с вами говорили об этом не далее, как вчера, когда обсуждали возможность иранского возмездия. Тогда же мы отметили, что его следует ожидать. И это, похоже, потенциально всего лишь первый шаг из возможной серии шагов против Израиля и израильских интересов в регионе.



Дата публикации 13 апреля 2024 года.



* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)