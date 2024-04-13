Daily Mail: Британия планирует эвакуацию с Ближнего Востока в «стиле Дюнкерка»

14:06
Адесанья: если Чимаев победит Уиттакера, я хочу сразиться с ним
Бывший абсолютный чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о возможном поединке с проспектом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
14:06
ВСУ нанесли удар по первому микрорайону Энергодара Запорожской области
Украинские военные нанесли удар дроном-камикадзе по первому микрорайону Энергодара Запорожской области.
14:01
ЦАХАЛ: Иран столкнётся с последствиями за дальнейшую эскалацию ситуации
Иран будет нести ответственность в случае дальнейшей эскалации ситуации в регионе, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
13:53
В июне сборная России по футболу может ограничиться одной игрой
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России по футболу может провести один матч в июне.
13:51
Кулемзин сообщил об обстреле Куйбышевского района Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Куйбышевского района города со стороны ВСУ.
13:46
Рогов: три мирных жителя Луганска пострадали при ракетной атаке со стороны ВСУ
Три мирных жителя Луганска в ЛНР получили ранения в результате ракетного удара по городу со стороны Вооружённых сил Украины.
13:45
Халили, Логинов, Казакевич и Шевченко победители смешанной эстафеты на Кубке Содружества по биатлону
Команда Россия-6 одержала победу в смешанной эстафете 2 × 6 + 2 × 7,5 км на этапе Кубка Содружества по биатлону.
13:38
МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
Подразделения группировки российских войск «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
13:37
Балицкий: число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак выросло до десяти
Число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак Запорожской области увеличилось до десяти.
13:31
Биатлонисту Корневу стало плохо во время смешанной эстафеты на Кубке Содружества
Российский биатлонист Александр Корнев не смог закончить круг из-за плохого самочувствия.
13:28
Паводок в Курганской области подходит к селу Бараба рядом с Курганом
Паводковые воды в Курганской области приближаются к селу Бараба, расположенному рядом с Курганом.
13:25
Немков назвал Оливейру фаворитом поединка против Царукяна
Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о поединке между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Арманом Царукяном.
13:22
МО: силы ПВО за сутки сбили 222 украинских беспилотника
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 222 украинских беспилотника, сообщили в российском оборонном ведомстве.
13:19
Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо»
Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев был назначен на пост советника президента команды.
13:18
Число жертв нападения в ТЦ в пригороде Сиднея увеличилось до шести
Количество жертв нападения неизвестного с ножом на посетителей ТЦ Westfield Bondi Junction, расположенного в пригороде Сиднея, увеличилось до шести.
13:15
МО: ВСУ за сутки потеряли более 500 военных на Донецком направлении
Украинские военные потеряли более 500 военных на Донецком направлении за сутки.
13:13
В Приморском крае семья похитила 8 млн рублей погибшего участника СВО
Суд арестовал на два месяца жителя Приморского края, подозреваемого в мошенничестве с выплатами погибшему участнику спецоперации, его супругу отправили под домашний арест.
13:12
ВСУ обстреляли готовившийся к запуску машиностроительный завод в Луганске
Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу Луганска, где в скором времени планировали запустить производство. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
13:08
Минобороны: ВС России освободили Первомайское в ДНР
Российские военные освободили Первомайское в Донецкой Народной Республике.
13:02
Главный тренер «Реал Сосьедад»: Захарян приближается к игроку топ-уровня
Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасил высказался об игре полузащитника Арсена Захаряна.
12:57
Премьер Австралии назвал нападение с ножом в ТЦ в Сиднее «за гранью понимания»
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал нападение с ножом в ТЦ в Сиднее ситуацией «за гранью понимания».
12:53
В Серпухове прошёл первый турнир проекта «Тот самый физрук» с Михаилом Кокляевым
В Серпухове 12 апреля прошёл первый турнир проекта «Тот самый физрук» с российским спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
12:52
Лыжница Канева выиграла масс-старт на 50 км в рамках чемпионата России
Российская лыжница Дарья Канева одержала победу в масс-старте на 50 км в рамках чемпионата России в Апатитах.
12:52
Британские ВМС сообщили об инциденте с судном у побережья Фуджейры в ОАЭ
Инцидент произошёл в 50 морских милях к северо-востоку от Фуджейры в Объединённых Арабских Эмиратах.
12:46
Посольство: данных о пострадавших в результате нападения в Сиднее россиянах нет
Посольство России в Австралии не имеет данных о россиянах в числе пострадавших в результате нападения мужчины с ножом в торговом центре в Сиднее.
12:44
Токаев отменил международный форум Астана из-за ситуации с паводками
Международный форум Астана не состоится в июне — его отменили в связи с «беспрецедентным наводнением» в Казахстане. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
12:42
Фальк: Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может быть назначен на аналогичный пост в сборной Германии.
12:35
Захарова: слова дипломата Японии в ООН о «ядерной угрозе» России — дезинформация
Заявление заместителя постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино о «ядерной угрозе», которая якобы исходит от России, а также замалчивание ответственности США за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — пример дезинформации.
12:35
Аэропорт Иваново приостановил работу
Аэропорт Иваново приостановил работу в связи с обновлением сертификата на аэродром.
12:26
Гореева: стеснялась сфотографироваться с Бабиковым, через восемь лет мы выиграли эстафету
Анастасия Гореева и Антон Бабиков высказались о победе в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества по биатлону.
12:25
Нидерланды закроют посольство в Тегеране
Власти Нидерландов приняли решение закрыть посольство в Тегеране в воскресенье, 14 апреля, из-за роста напряжённости между Ираном и Израилем.
12:24
«СТРАНА.ua»: у лишившегося ног бойца ВСУ требовали медсправку на границе Украины
Бойца Вооружённых сил Украины, демобилизованного после потери обеих ног, не выпускали за границу из-за отсутствия медицинских документов.
12:19
Вера готов провести поединок против Яна до конца 2024 года
Эквадорский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марлон Вера не против провести поединок с россиянином Петром Яном.
12:12
Корреспондент RT: ВСУ утром обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow
Корреспондент RT рассказал, что украинские военнослужащие утром обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow.
12:11
Мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на трактор и грузовик под Белгородом
Вооружённые силы Украины атаковали с помощью двух дронов-камикадзе трактор и грузовик в поле Белгородского района между населёнными пунктами Щетиновка и Октябрьский.
12:09
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Белгородской области.
12:08
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.
12:05
Губернатор Шумков заявил об угрозе подтопления правобережной части и центра Кургана
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил об угрозе подтопления правобережой части и центра города Кургана.
12:01
Дворкович: итоги первого круга Турниров претендентов соответствуют ожиданиям
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о Турнире претендентов в Торонто (Канада).
11:56
Мирошник: в районе Луганска произошло два взрыва
В районе Луганска прогремело два взрыва, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
11:50
Бронзовый призёр чемпионата мира по борьбе Фомин умер в возрасте 66 лет
Ушёл из жизни бронзовый призёр чемпионата мира борец классического стиля Василий Фомин.
11:50
РИА Новости: солдаты ВСУ не подчиняются приказам и дезертируют
Бойцы ВСУ не подчиняются приказам командования и дезертируют, пишет РИА Новости со ссылкой на приказ об укреплении дисциплины, подписанный главкомом ВСУ Александром Сырским.
11:44
Нурмагомедов сообщил, что у Махачева уже есть дата следующего боя
Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что россиянин Ислам Махачев уже знает дату следующего боя.
11:37
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Крыма.
11:33
RT en Español в честь Дня космонавтики превратил студию в космодром
Телеканал RT en Español в честь Дня космонавтики превратил студию в космодром: здесь можно увидеть стартовую площадку, ракету-носитель «Восток», стеллу с надписью «Байконур».
11:32
Полиция: в результате нападения в ТЦ в Сиднее погибли пять человек
Представитель полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщил о пяти погибших в результате нападения в ТЦ Сиднея.
11:32
Гореева и Бабиков одержали победу в сингл-миксте на Кубке Содружества
Биатлонисты Анастасия Гореева и
Антон Бабиков выиграли сингл-микст на Кубке Содружества — 2023/24.
11:25
Балицкий: спасатели извлекли из-под завалов в Токмаке пять человек
Из-под завалов жилых домов в Токмаке Запорожской области извлекли пять человек, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
11:22
В агентстве Роши заявили, что ждут шагов от ЦСКА по продлению контракта
Представитель агентства Sferico Sports Management прокомментировал ситуацию с контрактом защитника ЦСКА Виллиана Роши.
11:13
Аналитик Марцинкевич: удары по ПХГ на западе Украины лишают Киев заработка
Повреждения инфраструктуры подземных хранилищ газа на западе Украины лишают Киев заработка, заявил главред аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.