WSJ: США перебрасывают военные корабли для защиты Израиля от прямой атаки Ирана

Соединённые Штаты провели срочную переброску военных кораблей для защиты Израиля от ожидаемой прямой атаки со стороны Ирана, сообщает The Wall Street Journal. Президент США Джо Байден заявил, что ожидает иранский удар уже в ближайшее время. Кроме того, глава Белого дома также пообещал оказать поддержку Израилю.

США срочно выдвинули военные корабли на позиции для защиты Израиля и американских сил в регионе, надеясь предотвратить прямую атаку Ирана по израильской территории, пишет The Wall Street Journal. Согласно прогнозам, эта атака должна произойти уже в ближайшее время.



По словам американских официальных лиц, Вашингтон, в частности, перебросил два эсминца, один из которых уже находился в регионе, а другой был перенаправлен туда.



Президент США Джо Байден в беседе с журналистами заявил, что ожидает иранский удар по Израилю в скором времени. При этом глава Белого дома предупредил Тегеран, что тому не стоит этого делать.



«Мы преданы делу защиты Израиля. Мы будем поддерживать Израиль и помогать защищать его, и Иран не добьётся успеха», — заверил Байден.