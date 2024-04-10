ABC: «единственный путь к миру и безопасности» — испанский премьер заявил о готовности признать Палестину как государство

15:25
Посетители рыбного рынка «Москва — на волне» смогут попробовать меню космонавтов
Посетителям столичного рыбного рынка «Москва — на волне» предложат попробовать меню космонавтов.
15:24
В Москве на конкурс «Специалист по работе с молодёжью» начался приём заявок
Начался приём заявок на конкурс «Специалист по работе с молодёжью» в столице.
15:24
Ледовые переправы в Свердловской области закрыты
Все ледовые переправы в Свердловской области закрыты.
15:23
Синоптики рассказали о погоде в Приморье в ближайшие дни
Синоптики рассказали о погоде в Приморском крае в ближайшие дни.
15:22
Акцию «Вахта памяти» проведут в Тюмени
Патриотическая акция «Вахта памяти» пройдёт в Тюмени.
15:21
В Ставрополье ожидается жара до +28 °С
Жаркая погода ожидается в Ставропольском крае, по данным синоптиков.
15:21
Борисов: пуск «Ангары» с Восточного отменён второй раз из-за сбоя в двигателе
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов назвал вторую подряд отмену первого пуска ракеты «Ангара» с космодрома Восточный рядовым событием. Третья попытка запланирована на 11 апреля.
15:19
Фесикова: буду болеть за Ефимову и за каждого нашего спортсмена, кто поедет на ОИ-2024
Призёр Олимпийских игр в плавании Анастасия Фесикова сообщила, что планирует поддерживать спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Париже.
15:17
В Тюменской области рыбакам запретили выходить на лёд
Рыбакам в Тюменской области запретили выходить на лёд.
15:17
Около 41 тысячи детей учатся в частных детских садах и школах в Подмосковье
В Московской области в частных детских садах и школах обучаются около 41 тыс. детей.
15:17
Следствие заочно обвинило блогера Маршенкулову в оправдании терроризма
Блогеру Залине Маршенкуловой заочно предъявили обвинение в оправдании терроризма, следствие намерено ходатайствовать о её аресте.
15:15
Набор промышленников на экспортный акселератор начался в Подмосковье
В Московской области начали набор промышленников на экспортный акселератор.
15:15
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение.
15:14
«Авиалесохрана» предупредила о возможных пожарах в Нижегородской области
«Авиалесохрана» провела анализ температуры и осадков по Нижегородской области и сделала вывод, что пожары могут начаться в регионе в сентябре этого года.
15:12
В Удмуртии диагностировали более шести тысяч случаев ожирения за год
Более шести тысяч случаев ожирения диагностированы за год в Удмуртии.
15:11
Песков: Путин и Пашинян смогут лично обсудить все вопросы в отношениях стран
Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в перспективе смогут в личном общении обсудить все вопросы, которые касаются отношений двух государств.
15:11
Татарстан посетили около четырёх млн туристов за год
В 2023 году Татарстан посетили почти четыре млн человек.
15:10
Запуск 50 крупных стартапов обеспечен резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечил запуск более 50 крупных стартапов.
15:10
Специалисты из Челябинска выехали в Курган для оценки качества воды
В Курган приедут специалисты из Челябинска, чтобы проверить качество воды.
15:09
Горячую линию по вопросам паводка открыли в Тюменской области
В Тюменской области начала работу горячая линия по вопросам паводка.
15:08
Попавшие под обстрел в ЛНР сотрудники ВГТРК находятся в стабильном состоянии
Попавшие под обстрел ВСУ корреспондент и оператор луганского филиала ВГТРК находятся в стабильном состоянии.
15:07
Психолог Парамонова рассказала о разрушающем воздействии стресса на иммунитет
Психолог клиники «Евроонко» Ольга Парамонова сообщила, что длительный стресс ослабляет функциональность иммунной системы, из-за чего человек может чаще болеть.
15:06
Психолог Васильева рассказала, как преодолеть детскую ревность
Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Евгения Васильева дала советы родителям, как поступать, чтобы дети не ревновали друг к другу.
15:05
Соннен рассказал, с кем хотел бы увидеть следующий бой Махачева
Американский экс-боец UFC Чейл Соннен высказался о следующем поединке чемпиона организации Ислама Махачева.
15:01
Великобритания откроет заводы для обслуживания и ремонта техники на Украине
Лондон и Киев подписали новый договор, согласно которому британские компании смогут открывать на Украине ремонтные заводы.
14:59
Баста обсудит с Щенниковым возможность перехода в «СКА-Ростов»
Музыкант Василий Вакуленко (Баста) высказался о возможном подписании экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова в «СКА-Ростов».
14:55
Синоптик Ильин: весна наступила, но не исключаем отдельные периоды заморозков
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал в беседе с RT, что 11 апреля в Москве ожидается около +20°С. При этом, по его словам, уже 12 и 13 апреля максимальная температура составит +15°С, а 14 апреля — около +14°С.
14:49
«Общественное»: в Харькове прозвучал взрыв, в регионе объявили тревогу
Взрыв произошёл в Харькове.
14:48
Личка оценил вероятность чемпионства «Динамо» в текущем сезоне
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о том, сможет ли столичный клуб выиграть РПЛ в текущем сезоне.
14:48
Селивёрстова считает, что россиянам не стоит опускать руки без международных стартов
Чемпионка Европы по плаванию на открытой воде Екатерина Селивёрстова высказала своё мнение об отсутствии международных стартов для российских спортсменов.
14:45
Парламент Венгрии проголосовал за приостановку участия в ДОВСЕ
Парламент Венгрии одобрил решение о приостановке участия в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).
14:39
Мэрия: вода уходит от затопленных домов в посёлке Мостострой в Орске
Вода уходит от затопленных домов в посёлке Мостострой в Орске.
14:38
Хачанов победил Серундоло и пробился в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
14:34
Попырин — о победе над Рублёвым на «Мастерсе» в Монте-Карло: прекрасный матч
Австралийский теннисист Алексей Попырин прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым.
14:33
Кацалапов считает Петросян и Дикиджи лучшими фигуристами России в прошедшем сезоне
Олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов назвал лучших фигуристов прошедшего сезона в России.
14:30
Бойцы ВС России отразили 11 атак ВСУ на Авдеевском направлении
За прошедшие сутки российская армия отразила 11 атак украинских военных на Авдеевском направлении фронта, передаёт Минобороны России.
14:28
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Вооружённые силы России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.
14:23
В суздальском заповеднике анонсировали мероприятия по случаю юбилея города
Генеральный директор Владимиро-Суздальского заповедника Екатерина Проничева рассказала о мероприятиях, приуроченных к празднованию 1000-летия Суздаля.
14:23
Камоцци: Сарри не подходит для российского футбола
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию об интересе клуба к Маурицио Сарри.
14:23
Диетолог Бережная назвала причины обострения гастрита весной
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала, что метеочувствительные люди, страдающие хроническим гастритом, весной могут чувствовать неприятные симптомы, такие как тошнота, дискомфорт, вздутие, тяжесть.
14:22
ВС России уничтожили объект подготовки и запуска безэкипажных катеров ВСУ
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили объект подготовки и запуска безэкипажных катеров украинской армии.
14:21
ТПП Тюменской области откроет представительство в Узбекистане
Бизнес Тюменской области сможет по упрощённой схеме открывать свои представительства в Республике Узбекистан при посредничестве торгово-промышленной палаты (ТПП) региона.
14:21
Врач Бурнацкая: утомляемость может быть признаком весеннего авитаминоза
Терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая назвала признаки авитаминоза, последствия которого многие ощущают в середине весны.
14:20
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для рабочих специалистов в России
Эксперты рынка труда провели исследование в России и выяснили, каким специалистам рабочих профессий работодатели предлагали наиболее высокие зарплаты с начала года.
14:19
Минобороны России заявило об уничтожении двух цехов сборки украинских БПЛА
Российские военнослужащие уничтожили два цеха сборки украинских беспилотных летательных аппаратов, передаёт Минобороны России.
14:19
Аналитик Голованов спрогнозировал рост стоимости биткоина в 2024 году
Эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов выразил мнение, что биткоин (BTC) остаётся главной криптовалютой в 2024 году и, возможно, в 2025-м рост его стоимости продолжится.
14:19
УФСБ задержало студента московского вуза за сбор данных о ВС России для Киева
Сотрудники УФСБ задержали в Ростовской области студента московского вуза, уроженца Макеевки, по подозрению в сборе данных о российских войсках для украинских спецслужб.
14:18
В России выяснили топ направлений для поездок на майские праздники
Эксперты провели анализ туристического рынка России и выяснили, куда россияне отправятся на отдых в период майских праздников.
14:18
В России назвали самые популярные горнолыжные курорты минувшей зимы
Аналитики выяснили, какие горнолыжные курорты пользовались наибольшей популярностью у россиян в минувшем сезоне.
14:17
Защитник «Зенита» Сантос рассказал об интересе к нему со стороны «Фламенго»
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что к нему проявляет интерес «Фламенго».