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ABC: «единственный путь к миру и безопасности» — испанский премьер заявил о готовности признать Палестину как государство

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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о готовности его страны признать Государство Палестина, сообщает испанская газета ABC. По его словам, такое решение — «это единственный путь к тому, чтобы израильтяне и палестинцы могли жить в мире и безопасности».
ABC: «единственный путь к миру и безопасности» — испанский премьер заявил о готовности признать Палестину как государство
AP

Испанский премьер Педро Санчес, выступая в нижней палате парламента — конгрессе депутатов, —:заявил о готовности признать Палестину как государство, сообщает ABC.

«Испания готова признать Государство Палестина, — заявил он. — Я сделаю так, потому что это справедливо».

По его словам, в Испании эту инициативу поддерживает «социальное большинство».

«Международное сообщество не сможет помочь Государству Палестина, если оно сначала не признает его существование», — добавил Санчес, подчеркнув, что всё больше стран ЕС поддерживают позицию Мадрида по этому вопросу.

Испанский премьер также заявил, что данное решение — «это единственный путь к тому, чтобы израильтяне и палестинцы могли жить в мире и безопасности».

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ABC.es Испания Европа
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