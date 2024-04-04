The Hill: демократы опасаются, что палестино-израильский конфликт будет им дорого стоить в ноябре

Изрядно затянувшийся палестино-израильский вооружённый конфликт может сильно навредить Джо Байдену и его коллегам по Демократической партии в случае продолжения кровавого противостояния до лета. Как полагает издание The Hill, для повышения шансов на предстоящих в ноябре президентских выборах в США главе Белого дома нужно как можно скорее и решительнее разорвать связи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Демократическая партия США опасается, что война Израиля в секторе Газа превращается в серьёзное политическое обременение для президента Джо Байдена, и ситуация может усугубиться, если вооружённый конфликт продолжится до лета, а внимание общественности переключится на президентскую гонку. Байден находится под растущим давлением со стороны законодателей-демократов в связи с ухудшением обстановки в секторе Газа, ростом числа погибших и вероятным вторжением Израиля в южный город Рафах, где укрываются более миллиона палестинцев, пишет издание The Hill.
Вдобавок к этим проблемам американцы всё чаще не одобряют действия Тель-Авива, что создаёт головную боль для демократов, которые подталкивают партию к объединению вокруг Байдена. По мнению однопартийцев главы Белого дома, чем раньше Байден сможет существенно порвать с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, тем легче ему будет в политическом отношении во время предстоящих в ноябре президентских выборов.
Возмущение по отношению к действиям Байдена в ходе кровавого конфликта заметно по протестам, преследовавшим его по всей стране. Вашингтон стремился продолжить оказывать давление на Тель-Авив, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, и призвал Нетаньяху не начинать наступление на Рафах без чёткого плана. Однако это не помешало демократам усилить давление на администрацию Байдена в связи с текущим состоянием конфликта.
Опросы показывают снижение уровня одобрения войны Израиля в секторе Газа. Согласно последним данным, лишь 18% демократов и 64% республиканцев одобряют продолжение конфликта, тогда как как в ноябре соответствующие цифры составляли 36% и 71%. В результате февральского опроса только 47% демократов и 27% от всего населения США одобряют подход Байдена к вопросу урегулирования ситуации, что является его самым низким рейтингом среди пяти опрошенных категорий американских граждан.
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