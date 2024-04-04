The Hill: демократы опасаются, что палестино-израильский конфликт будет им дорого стоить в ноябре

Вдобавок к этим проблемам американцы всё чаще не одобряют действия Тель-Авива, что создаёт головную боль для демократов, которые подталкивают партию к объединению вокруг Байдена. По мнению однопартийцев главы Белого дома, чем раньше Байден сможет существенно порвать с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, тем легче ему будет в политическом отношении во время предстоящих в ноябре президентских выборов.

Возмущение по отношению к действиям Байдена в ходе кровавого конфликта заметно по протестам, преследовавшим его по всей стране. Вашингтон стремился продолжить оказывать давление на Тель-Авив, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, и призвал Нетаньяху не начинать наступление на Рафах без чёткого плана. Однако это не помешало демократам усилить давление на администрацию Байдена в связи с текущим состоянием конфликта.

Опросы показывают снижение уровня одобрения войны Израиля в секторе Газа. Согласно последним данным, лишь 18% демократов и 64% республиканцев одобряют продолжение конфликта, тогда как как в ноябре соответствующие цифры составляли 36% и 71%. В результате февральского опроса только 47% демократов и 27% от всего населения США одобряют подход Байдена к вопросу урегулирования ситуации, что является его самым низким рейтингом среди пяти опрошенных категорий американских граждан.