New York Post: демократам нужно признать, что Байден не осилит ещё один срок

Джо Байден стоит «на пороге полноценного старческого маразма» — и он, очевидно, просто не выдержит ещё четыре года президентства, констатирует The New York Post в редакционной статье. Как полагают журналисты издания, руководству Демократической партии пора это признать — и вмешаться в ситуацию.

Руководству Демократической партии пора посмотреть правде в глаза и признать, что Джо Байден просто не сможет занимать пост президента ещё четыре года, пишет The New York Post в редакционной статье.

Как подчёркивает редакция издания, хотя Белый дом отчаянно пытается дискредитировать откровения спецпрокурора Минюста США Роберта Хёра, сообщившего на минувшей неделе, что у Байдена ещё в 2017 году наблюдались явные проблемы с памятью, сам американский президент продолжает демонстрировать, что его умственные способности угасают, путая то Олафа Шольца с Гельмутом Колем, то египетского президента с мексиканским.

«Демократы понимают, что Байден — на пороге полноценного старческого маразма; им нужен вариант получше, и вице-президент Камала Харрис им стать не может: у неё не только имеются такие же пиар-проблемы, как у президента, но она ещё и менее популярна у избирателей», — констатируют журналисты NYP. По их мнению, Демократической партии стоит выдвинуть в качестве кандидата на президентские выборы другого видного партийного деятеля с амбициями — к примеру, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер или главу Калифории Гэвина Ньюсома. Таким политикам нужно готовиться к тому, чтобы «вступить в игру» — и уже скоро, предупреждает The New York Times.

В свою очередь, старшим демократам — включая лидера демократической фракции в сенате Чака Шумера и экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси — следует задуматься над тем, чтобы вмешаться в ситуацию, как это сделали 50 лет назад их коллеги-республиканцы, которые после Уотергейтского скандала вынудили президента Ричарда Никсона подать в отставку, пригрозив в противном случае объявить ему импичмент, говорится в статье.

«Продолжая поддерживать Байдена и настаивать, что всё хорошо, демократы оказывают медвежью услугу и своей партии, и всей стране, а это выглядит в глазах всего остального мира проявлением слабости — причём именно в тот момент, когда крайне важно демонстрировать силу, — подытоживают журналисты The New York Post. — Спуститесь на землю и признайте факты: Джо будет со временем выглядеть только слабее».