WSJ: американцы не видели Байдена в роли президента ещё до скандала с его здоровьем

Американцы не видят в нынешнем президенте Джо Байдене лидера и не замечают его достижений, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на опрос общественного мнения. Он показал, что ещё в декабре американские избиратели и по психологическому, и по физическому состоянию в кресле президента видели скорее Трампа, чем Байдена.

Президент США может выполнять роль глобального государственного деятеля, мастера по переговорам с конгрессом, главного утешителя в трудные времена или развлекателя на телевидении. Проблема в том, что многие избиратели не видят в нынешнем президенте Джо Байдене воплощения ни одной из этих ипостасей, несмотря на ряд его успехов, пишет The Wall Street Journal.

Особое внимание к Байдену и его кандидатуре на переизбрание привлёк отчёт о расследовании его обращения с секретными документами, в котором его назвали «пожилым человеком с плохой памятью». Байден усугубил ситуацию, назвав в публичном выступлении президента Египта ас-Сиси «президентом Мексики».

Автор статьи отмечает, что и предыдущие лидеры США допускали словесные оговорки. Например, и соперник Байдена Дональд Трамп недавно перепутал бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли с бывшим спикером палаты представителей Нэнси Пелоси.

Но социологи говорят, что на имидж Байдена его оговорки влияют сильнее, чем на его предшественников. Дело тут не только в том, что он старейший действующий президент США, но и в том, что он не создал имидж сильного лидера и эмоциональную связь с избирателями. «Это огромная проблема», — говорит социолог Рич Тау.

Эксперты отмечают, что у Байдена есть достижения, начиная от инвестиций в инфраструктуру и экологических инициатив, заканчивая тем, что он 10 часов ехал в Киев на поезде и прилетел в Израиль вскоре после нападения ХАМАС. Но когда избирателей спрашивают об этом, они не могут назвать ни одного из достижений Байдена, пишет автор статьи.

Больше того, социологи часто слышат от простых американцев конспирологические идеи о том, что на самом деле не Байден управляет делами в Белом доме, а другие люди в администрации или конгрессе. Добавляется к проблемам Байдена высокая инфляция: люди не чувствуют, что президент может вести страну в лучшие времена.

Избиратели сомневались в способностях Байдена ещё до последнего скандала, отмечает автор статьи. Так, ещё в декабре опросы показывали, что только 14% американцев считают Байдена достаточно физически выносливым, чтобы стать президентом, тогда как Трампа — 48% респондентов. Лишь 29% опрошенных заявили, что Байден психологически более подготовлен к посту президента, по сравнению с 45%, которые выбрали Трампа.

В отличие от Байдена, Трамп установил более прочные отношения со своими сторонниками. Такая связь помогла Трампу сохранить поддержку избирателей, несмотря на предъявление ему уголовных обвинений.

Байден же, наоборот, по некоторым показателям, был менее заметным, чем предыдущие американские президенты. Он провёл меньше пресс-конференций, чем его пять предшественников — около 33, по сравнению с 54 у Трампа и 65 у Барака Обамы. Байден также дал гораздо меньше интервью, чем другие недавние президенты.

Некоторые аналитики напоминают, что Байден изначально обещал вернуть страну к нормальной жизни после четырёх лет постоянного присутствия Трампа, который вечно привлекал внимание общественности, множил провокационные заявления.

Но такая стратегия вышла Байдену боком. Теперь избиратели говорят, что, по их мнению, Байден в публичном поле отсутствует и назвать его достижения они не могут, пишет The Wall Street Journal.