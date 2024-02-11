Fox News: состояние Байдена «становится пугающим»

В последнее время президент США только подтверждает мысль о том, что он уже не способен здраво мыслить. Байден путает президентов разных стран, рассказывает о встречах с мёртвыми, путано говорит. Демократы уже не могут отрицать очевидного, ведь за этим смотрит весь мир, заявил ведущий Fox News Шон Хэннити. Джо Байден сейчас просто не способен управлять страной, сейчас он вряд ли способен даже «управлять дорожным движением». Вопрос заключается в том, как Байден будет выглядеть ещё через 4 года.

Итак, на этой неделе когнитивная борьба Байдена была неоспоримой. Если вы мне не верите, давайте пройдёмся по нескольким примерам. Джо уже предоставил парочку. Только вчера вечером Байден перепутал президента Мексики и президента Египта. Посмотрите.

ДЖО БАЙДЕН: Действия, предпринятые в Газе, были чрезмерными. Как вы знаете, сначала президент Мексики Ас-Сиси (президент Египта. — ИноТВ) не хотел открывать ворота, чтобы пропустить гуманитарные грузы. Я поговорил с ним. Я убедил его открыть ворота.

Он также высказался по этому поводу во время вчерашнего выступления в Вирджинии. Мы просто не успевали освещать все эти новости.

ДЖО БАЙДЕН: Когда я продвигал все эти программы, я говорил, что буду президентом всех, независимо от того, живёте ли вы в красном штате или в зелёном. Я знаю, что это сводит некоторых из вас с ума. Многие из этих вещей происходят в красных штатах. Но американцам нужна помощь.

Сколько из вас смотрят эту передачу, живя в «зеленом» штате? В начале недели, выступая на предвыборном мероприятии в Вегасе, Джо вспомнил о разговоре с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном. Проблема лишь в том, что он умер в 1996 году. Взгляните.

ДЖО БАЙДЕН: Сразу после избрания я отправился на так называемую встречу G7 — всех лидеров стран НАТО. Это было на юге Англии. Я сел и сказал: «Америка вернулась». А Миттеран из Германии, то есть из Франции, посмотрел на меня и сказал: «Знаете, надолго ли вы вернулась?»

Это был не единственный случай, когда Джо вспомнил о разговоре с умершим человеком на этой неделе.

Во время сбора средств в Нью-Йорке в среду Байден якобы утверждал, что разговаривал с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который умер в 2017 году. А на саммите G7 в 2021 году на самом деле была Ангела Меркель.

Знаете, если говорить серьёзно, то все это становится пугающим. Демократы дошли до точки, когда они не могут отрицать то, что мир всё отчетливо видит. Помните, президент Си наблюдает, Путин наблюдает, Ким Чен Ын наблюдает, и муллы в Иране наблюдают. Но, похоже, демократам не хватает смелости сделать то, что правильно. Вот, что передаёт Axios: бывший помощник Байдена описал дилемму демократов: «отобрать выдвижение у Байдена — это как отобрать ключи от машины у ваших родителей».

Простите, но это абсурд. Дело не в чувствах Байдена, а в том, что он лидер свободного мира. Дело в его способности быть президентом. Позвольте мне сказать вам это так, и я говорю серьезно. Всё это не просто шутки про Джо. Вы бы наняли Джо Байдена для управления своими финансами? Вы бы наняли его, как я просил Джо Конча (американский журналист. — ИноТВ), чтобы он возил ваших детей в школу? Или как насчёт принятия за вас жизненно важных решений? Как вы думаете, он вообще способен управлять дорожным движением в данный момент? А как насчёт тех милых людей, которых вы встречаете у дверей, когда входите в Walmart или Target, которые говорят вам, где вы можете найти нужный вам отдел? Я не думаю, что он справился бы с этой работой, потому что сомневаюсь, что он сможет запомнить, где находятся все департаменты.

И кстати, это не Джо Байден 2008 года, не говоря уже о 2019-м. Только представьте, каким он будет через четыре года, на что это будет похоже?

Дата выхода в эфир 11 февраля 2024 года.