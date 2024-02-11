Экс-аналитик ЦРУ: Байден «едва помнит, где был вчера» — он опасен для США

Недавно специальный советник Роберт Хур заявил, что не будет предъявлять Джо Байдену обвинения в нарушении протокола безопасности, потому что тот — «немощный старик с плохой памятью». Но Байден был опасен для страны ещё до первых признаков деменции, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Стивену Гарднеру, комментируя слова Хура. Нынешний президент всегда принимал неверные политические решения, просто сейчас ситуация становится всё хуже, он не помнит «где был вчера» и это уже не исправить. Такой лидер представляет угрозу для страны.

Вчера я стал свидетелем двух событий. Во-первых, специальный советник Роберт Хур, которому было поручено расследовать, нарушил ли президент Байден протокол безопасности, имея сверхсекретные документы, когда он был сенатором, а также вице-президентом. Он объявил, что не собирается выдвигать обвинения против президента Джо Байдена, потому что тот: «немощный старик с плохой памятью».

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Да

Затем Байден провёл пресс-конференцию, чтобы не остаться в стороне от этой истории. Но он был невероятно зол. А затем, защищая то, как хороша его память, он совершил несколько грубых ошибок, заявив, что это произошло благодаря ему.

Также он заявил, что благодаря разговору с президентом Мексики он смог доставить гуманитарную помощь в Газу. Затем он назвал президентом Мексики Сиси, хотя на самом деле это президент Египта. Неужели Джо Байден со своим умом и умственными способностями стал угрозой национальной безопасности?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Он представлял угрозу национальной безопасности ещё до того, как у него начались ранние стадии деменции, и он начал двигаться к Альцгеймеру, то есть он уже был опасен. Роберт Гейтс, бывший глава ЦРУ и бывший министр обороны, сказал, что по всем вопросам внешней политики Байден был неправ.

Теперь это усугубляется тем, что он едва помнит, где был вчера и что ел на завтрак сегодня утром. Так что, да, снижение умственных способностей и то, что сделал Роберт Хур, вбили кол в сердце администрации Байдена, потому что это действительно всё, о чем сейчас говорят кабельные новости.

Теперь все говорят о том, что Байден не является умственно дееспособным. И республиканцы знают, Fox News, республиканский канал, неоднократно говорил об этом в течение последних трёх лет, и никто не обращал на это особого внимания. Я видел это даже тогда, когда на CNN выступал Джеффри Тубин, сам мистер Зум-Зумер, который нападал на Байдена, а также другая женщина, не знаю, как её зовут, но они оба просто издевались над Байденом, потому что он вышел и сказал: «эй, я не умственно неполноценный», а потом продолжил демонстрировать, что он умственно неполноценный.

Так что сейчас СМИ только и делают, что рассказывают об этом. И я думаю, это будет продолжаться. Это не пройдёт, потому что это непоправимо. Байден не может просто внезапно развернуться завтра и сказать: «Мужик, я чувствую себя отлично. Я начал пить этот витамин. Мой мозг в порядке. Я вижу всё ясно».

Видимые признаки разложения и упадка вполне очевидны. На самом деле, даже если сравнить его речь после праймериз 2020 года в Южной Каролине с тем, что он произнёс четыре года спустя, она заметно отличается. И отличается в плохую сторону. Так что да, он опасен.

Настоящий вопрос, вопрос без ответа, мы увидели это в интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Даже русские задаются вопросом, кто, чёрт возьми, главный, кто на самом деле принимает решения, кто готов нажать или не нажать на кнопку.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2024 года.