Fox News: Байдену не переизбраться — он уже профнепригоден

Мы все это знаем — это ведь очевидно и ясно: Байден просто-напросто профнепригоден по умственному здоровью. И с каждым днём самому пожилому президенту в истории США становится всё хуже прямо на наших глазах.

Он не может без посторонней помощи ни ходить, ни говорить. По некоторым данным, нашей первой леди приходится не только ему подсказывать, в какую сторону ему уходить со сцены после выступлений, но ещё и помогать ему с составлением распорядка дня. Он поздно встаёт и рано ложится, а также берёт отпуска чаще, чем любой другой президент в новейшей истории — мы и на публике его в последнее время почти не видим. Он почти не проводит агитационных митингов и лишь изредка даёт пресс-конференции или обстоятельные интервью. Зато в Дэлавер он ездит частенько — там он проводит отпуск, а отпуска он, как я уже сказал, берёт чаще, чем любой другой президент в новейшей истории страны.

Естественно, большинство людей, видимо, воспринимают Байдена как президента исключительно номинального — и здесь мы подходим ко второму препятствию, которое мешает ему добиться переизбрания: люди, которые на самом деле дёргают за все ниточки по адресу Пенсильвания-авеню, дом 1600 (адрес Белого дома. — ИноТВ), справляются со своими обязанностями просто ужасно. Вот разве вам лучше сейчас живётся, чем четыре года назад?

Они выбирают просто беспрецедентно скверные решения, их курс порождает один кризис за другим. Американский народ — то есть вы — на собственном опыте ощущает и наблюдает эту постоянно повторяющуюся катастрофу каждый божий день: всякий раз, когда люди заправляют машину на заправке, покупают продукты, посещают заведения общепита или заказывают доставку еды, они чувствуют эффект байденовской инфляции.

Всякий раз, когда человек начинает подыскивать себе новый дом или автомобиль, платит за аренду жилья или открывает выписку по кредитной карте, он ощущает бремя «байденомики». И всякий раз, когда мы видим, как в нашу страну валом валят нелегальные мигранты, которые не проходят никаких проверок, но при этом получают за счёт налогоплательщиков жильё, доступ к транспорту, образование и услуги здравоохранения, нам стоит ощущать, что нас предали — ведь эти люди не обеспечивают соблюдение закона: президент просто не соблюдает присягу, которую давал нашей Конституции.

А теперь появился ещё один осязаемый страх — перспектива третьей мировой войны, ведь насилие и побоища, творящиеся за рубежом, становятся всё кровавее и кровавее. И не нужно быть преданным фанатом Трампа, чтобы понять: Америке при Байдене становится только хуже. Нет ни единого момента, на который я мог бы указать и сказать: «Ну хоть вот здесь они грамотную политику проводят». Вот ни одного примера на ум не приходит.

Дата выхода в эфир 18 января 2024 года.