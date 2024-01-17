NewsNation: сын Байдена не выше закона — конгресс намерен привлечь Хантера к ответственности за неуважение

Нижняя палата американского парламента планирует провести голосование по обвинению Хантера Байдена в неуважении к конгрессу. Республиканцы хотят добиться принятия решения по этому вопросу уже в этот четверг, передаёт NewsNation.

Сегодня утром мы приближаемся к голосованию палаты представителей в полном составе против Хантера Байдена, чтобы привлечь его к ответственности за неуважение к конгрессу. Позже сегодня комитет проведёт заседание, чтобы обсудить эту самую меру. И уже в ближайший четверг палата представителей проголосует за то, следует ли направлять обвинение в неуважении к конгрессу в Министерство юстиции.

Это заседание комитета, запланированное на сегодня, состоится после форменного цирка, который творился здесь, на Капитолийском холме, на прошлой неделе. Хантер Байден явился сюда, когда законодатели обсуждали обвинение в неуважении к конгрессу.

Республиканцы палаты представителей хотят допросить сына президента за закрытыми дверями, поскольку они расследуют, как Джо Байден, будучи вице-президентом, зарабатывал деньги на деловых отношениях своего сына. Пока нет прямых доказательств, подтверждающих эти обвинения.

Команда юристов Хантера Байдена сначала проигнорировала повестку о явке в конгресс. Но теперь они говорят, что сын президента подчинится приказу, если новая повестка будет выдана теперь, когда расследование по импичменту было санкционировано.

Несмотря на готовность Хантера Байдена явиться, председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер говорит, что голосование при полном составе палаты представителей по обвинению в неуважении к конгрессу по-прежнему запланировано на четверг, пока сын президента не утвердит дату явки для дачи показаний в частном порядке.

В совместном письме с конгрессменом Джимом Джорданом законодатель (Комер. — ИноТВ) написал: «Хотя мы воодушевлены тем, что Хантер Байден теперь говорит, что подчинится повестке, не стоит заблуждаться: Хантер уже проигнорировал две обоснованные правомерные повестки. В настоящий момент палата будет двигаться вперёд c обвинением Хантера Байдена в неуважении к конгрессу».

Нам также известно, что республиканцы палаты представителей планируют в ближайшие недели выдать новые повестки. В расписание лидера большинства в палате представителей Стива Скализа, как уже упоминалось, всё ещё значится голосование по обвинению в неуважении к конгрессу в ближайший четверг. Недавно Скализ опубликовал в социальных сетях сообщение: «Хантер Байден не стоит выше закона».

Дата публикации 16 января 2024 года.