Конгрессмен: Хантер Байден думал, что его защитит фамилия — но ему придётся ответить за неуважение к конгрессу

Сын Джо Байдена Хантер позволил себе то, чего бы не допустил ни один американский гражданин: он не просто проигнорировал повестку из конгресса, отказавшись дать показания в рамках расследования по импичменту отца, а объявил об этом, стоя в двух шагах от Капитолия, убеждён глава бюджетного комитета палаты представителей США Джейсон Смит. Как заявил Смит в эфире Fox, Байден-младший думал, что подобное сойдёт ему с рук благодаря фамилии, однако президентский отпрыск вот-вот получит по заслугам.

А с нами на связь выходит председатель бюджетного комитета палаты представителей Джейсон Смит. Господин конгрессмен, приятно видеть вас у нас в гостях!

ДЖЕЙСОН СМИТ, председатель бюджетного комитета палаты представителей США: Очень рад к вам заглянуть.

И мы вас рады видеть. Итак, поговорим о Хантере Байдене. Что сейчас происходит с резолюцией палаты, предусматривающей призвать Хантера Байдена к ответу по статье о неисполнении распоряжений конгресса за то, что он проигнорировал полученную от конгресса повестку и не явился на дачу показаний в рамках расследования по импичменту президента Байдена? Что сейчас с этой резолюцией?

ДЖЕЙСОН СМИТ: Завтра комитет по юридическим вопросам и комитет по надзору совместно вынесут резолюцию о неуважении к конгрессу со стороны Хантера Байдена на рассмотрение. Как вы и сами видите, то, что Хантер Байден натворил уже только в декабре, не стал бы делать больше ни один гражданин США: он, находясь на территории Капитолия, публично отказался явиться на дачу показаний по повестке от конгресса. А поступил он так, Лиз, лишь по одной причине — потому, что носит фамилию Байден, и возомнил, что ему так можно.

А собираются ли законотворцы из палаты представителей проводить расследование в отношении Белого дома и президента в связи с тем, что тот, предположительно, мог заявить сыну: «Так, Хантер, конгресс можешь не слушать»?

ДЖЕЙСОН СМИТ: Разумеется! Мы должны получить ответ на этот вопрос — нам нужно понять, что было известно Джо Байдену о действиях его сына в смысле неисполнения повестки от конгресса. Поддержал ли президент такое решение? Это он сам посоветовал сыну так поступить? Не по его ли рекомендации это было сделано? На все эти вопросы Джо Байден должен ответить.

Хантер Байден в этот четверг предстанет перед судом в Лос-Анджелесе. Ему предъявят обвинения по трём уголовным и ещё шести административным статьям, касающимся уклонения от уплаты налогов. Как это отражается на расследовании по импичменту президента Байдена? То есть политические последствия мы видим: Хантера Байдена обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а его отец тем временем требует, чтобы все их честно и исправно платили. Но как всё это отражается именно на расследовании по импичменту?

ДЖЕЙСОН СМИТ: Лиз, Хантер Байден в ближайший четверг и не предстал бы перед судом в Калифорнии, который предъявил ему обвинения по трём уголовным и шести административным статьям, если бы не двое разоблачителей из Налоговой службы, решивших не молчать и раскрыть, что на самом деле происходило в рамках того расследования, которое в итоге вылилось в ту самую миленькую сделку со следствием, отменённую одним из судей в штате Делавэр. Ничего этого не случилось бы, если бы эти двое разоблачителей не заговорили.

В рамках своей предвыборной кампании президент Байден часто говорит, что представляет ценности порядочности, высокой морали и справедливости. Разве такой его посыл не становится менее убедительным, когда его собственного сына обвиняют в том, что он жульничал с налогами, а к тому же проигнорировал повестку из конгресса, требующую от него дать показания?

ДЖЕЙСОН СМИТ: Разумеется — но это не единственное, на что тлетворно влияет вся эта ситуация. Расклад у нас таков: президент США неоднократно сам заявлял, что ничего не знал о коммерческой деятельности сына, — а когда разоблачители из Налоговой службы доказали, что всё-таки знал, он стал говорить, что он в этой деятельности не участвовал. Ну а потом Хантер Байден, когда он прямо на территории Капитолия пренебрегал повесткой из конгресса, снова сменил версию, заявив, что его отец не принимал именно «финансового» участия. Так что никакой чёткости в своих позициях Байдены совершенно не демонстрировали.

Дата выхода в эфир 09 января 2024 года.