Fox News: американцы уже поняли, что Джо Байден — обманщик и плут

Американские СМИ любят повторять, что нет никаких доказательств того, что Джо Байден делал что-то неправомерное, когда речь заходит о теневых бизнес-схемах его семейства. Однако американский народ понимает, что у Байдена рыльце в пушку. Теперь эксперты по правовым вопросам предупреждают, что у Байдена могут возникнут серьёзные проблемы, сообщает Fox News.

Добро пожаловать на специальный выпуск Hannity. Основные СМИ любят делать вид, что нет никаких доказательств того, что Джо Байден делал что-то неправомерное, когда речь заходит о деловых сделках Хантера. Но теперь эксперты по правовым вопросам предупреждают, что у Байдена могут возникнут серьёзные проблемы.

Профессор юриспруденции Джонатан Турли говорит, что если Джо знал о том, что его семья занимается торговлей влиянием, то он коррумпирован по определению. А наш Грег Джаред считает, что проступки Байдена могут даже вынудить Джо выйти из президентской гонки.

Конечно, по мере продолжения расследования по импичменту палаты представителей появится больше доказательств. А сейчас с подробностями по этому вопросу к нам присоединяется председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер.

С Рождеством! Спасибо, что присоединились к нам. Я должен вам сказать, что вы у меня на втором месте из всех председателей комитета по надзору, какие только были. Мне просто нужно было это вам сказать. Второй лучший в истории.

ДЖЕЙМС КОМЕР, председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса: Хотел бы я, чтобы вы работали на The Washington Post или что-то вроде этого.

Этого никогда не будет. Но всё равно спасибо. Слушайте, вот, что всегда вызывает у меня смех, когда я сталкиваюсь с этим в СМИ. «Нет никаких доказательств того, что Джо Байден что-либо нарушил»!

Но потоки денег, которые рекой текли в семейный бизнес Байденов и к тем, кто его окружал, где нет никакой продукции, кроме самого Джо Байдена, — это же просто поражает. Когда люди задают вам такой вопрос, как вы им отвечаете?

ДЖЕЙМС КОМЕР: Я думаю, большинство американцев понимают, что здесь что-то дурно пахнет. Большинство американцев понимают, что мы предоставили банковские выписки как неопровержимые доказательства.





Эти выписки показывают, что Байдены получили более 20 миллионов долларов от наших противников со всего мира. И при этом они не могут ответить на простой вопрос: «Что вы сделали, чтобы получить такие деньги?»





Они также знают, что во время предвыборной кампании Джо Байден заявлял, что он никогда не встречал кого-либо из этих людей, которые переводили деньги его семье, и что у него была стена между правительством и теневыми бизнес-схемами его семьи.





Теперь благодаря нашему расследованию мы знаем, что он отправлял дюжины и дюжины электронных писем под псевдонимом многим из этих деловых партнёров. Как вы знаете, Джейсон, они отказываются предоставлять эти письма. Мы продолжаем пытаться добиться этого в рамках расследования по делу об импичменте.

И мы знаем, что он контактировал с абсолютно каждым из этих людей, хотя говорил, что никогда с ними не встречался. С теми, кто переводил его семье миллионы и миллионы долларов со всех концов света.





Так что американцы знают, что здесь что-то плохо пахнет. И это создаст проблему для Джо Байдена. Не только его политика — полная катастрофа, но ещё и американцы думают, что он обманщик.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2023 года.