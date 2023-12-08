NYP: Байден сам выкопал себе глубокую яму, и теперь просто не может перестать лгать
Но в конце концов, подытожило издание, нужно судить именно Байдена, и делать это должен американский народ.
Но в конце концов, подытожило издание, нужно судить именно Байдена, и делать это должен американский народ.
Около 90% американских средств, выделенных на военную помощь Украине, было в действительности направлено в ВПК США.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что между намерениями Израиля по защите гражданских в секторе Газа и реальностью остаётся разница.
Переговоры российского президента Владимира Путина с лидерами ближневосточных государств способствуют уменьшению американского влияния в регионе.
Еврокомиссия ищет подрядчиков для реализации программы по укреплению доверия между ЕС и Китаем. Европейские специалисты планируют наладить «партнёрские отношения» с научными кругами, аналитическими центрами и исследовательским сообществом в КНР. С документом ознакомился RT.
Трёхкратный чемпион России в составе «Спартака» Игорь Ледяхов выразил недоумение, что в инциденте с полузащитником грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей футболисты московской команды не встали на защиту главного тренера Гильермо Абаскаля.
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украине важно помогать всеми доступными способами.
Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов не считает московское «Динамо» безоговорочным фаворитом матча 18-го тура чемпионата России по футболу в Воронеже с местным «Факелом».
Правительство Норвегии урезало выплату детских пособий для украинских беженцев.
Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал конгрессменам перспективой отправки их близких для участия в конфликте с Россией, если законодатели не поддержат запрос администрации о новой помощи Киеву.
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев думает, что московский «Спартак» не сможет добыть три очка в матче 18-го тура национального чемпионата с самарскими «Крыльями Советов».
Неизвестные, сделав несколько выстрелов, остановили машину посреди дороги и похитили сумку с деньгами у мужчины на юге Москвы.
Нападающий «Гремио» Луис Суарес признан лучшим игроком чемпионата Бразилии по футболу 2023 года.
Армия Израиля зафиксировала несколько запусков снарядов со стороны Сирии и Ливана.
На сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить приложение Тelegram на территории Украины.
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич дал понять, что матчи с «Нью-Йорк Рейнджерс» являются для него особенными.
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос инициирования выпуска «Суворовской карты» для занятия молодёжи физкультурой и спортом. Копия обращения на имя председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрия Свищёва есть в распоряжении RT.
Глава правительства Молдавии Дорин Речан отказался удовлетворить требования протестующих фермеров, которые пытаются добиться введения моратория на штрафные санкции по долгам.
Через несколько недель США исчерпают ресурсы для помощи Украине, вновь предупредил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Заур Тедеев назначен на пост главного тренера тольяттинского футбольного клуба «Акрон».
Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрагима Раиси длились более пяти часов. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, они завершились.
Шторм в Чёрном море мог рассеять минные поля, которые установили украинские военные. Такими опасениями поделился заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
В Московской области порядка 300 тыс. жителей старшего поколения являются участниками губернаторского проекта «Активное долголетие».
Отсутствие согласия конгресса США на выделение военной помощи Украине не позволяет американской администрации обещать Киеву такое финансирование. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Главный стоматолог Западного военного округа подполковник медицинской службы Антон Лузик посоветовал давать детям на перекус сыр и орехи вместо сладостей. По его словам, это поможет уберечь зубы от кариеса.
Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии в Кремле вручил государственную награду заведующему травматологическим отделением Самарской городской больницы №10 Александру Шерстобитову.
В Центральном парке культуры и отдыха Кургана перед Новым годом начнёт работу резиденция Деда Мороза.
Врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Губкина перечислила неочевидные признаки, которые могут указывать на хронический стресс.
На заседании правительства Севастополя одобрили изменения расчёта дохода малоимущих семей, которым положена господдержка.
СК Пермского края возбудил уголовное дело после падения шкафа с одеждой на пятилетнего ребёнка в детсаду Кудымкара.
В Белом здании мэрии Москвы 6 декабря наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.
Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, считает, что россиянину необходимо время на адаптацию в чемпионате Испании по футболу.
«Аэрофлот» сообщил о восстановлении работы системы бронирования билетов.
Законопроекты, предлагающие ввести административную и уголовную ответственность за треш-стримы, внесли в Государственную думу.
Известный спортивный комментатор Василий Уткин считает, что главный тренер московского «Спартака» поступил правильно в эпизоде с полузащитником грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей.
Выделение Украине средств в размере $300 млн в качестве военной помощи включили в проект оборонного бюджета США на 2024 год. Соответствующую статью в него внесли американские законодатели.
Врач-гастроэнтеролог центра гепатологии «СМ-Клиника» Валерия Ломова рассказала о продуктах, которые могут нанести вред печени.
Врач-кардиолог больницы ЦКБ «РЖД-Медицина» на Будайской улице Анастасия Старокожева рекомендовала заниматься физическими нагрузками средней интенсивности, чтобы поддерживать здоровье сердца.
Эксперт Управления платёжных систем и расчётов ГУ Банка России по ЦФО Наталья Демидова напомнила, что ни банки, ни магазины не берут комиссии за платежи по СБП.
В Свердловской области на заседании регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения заявили о планах по проведению газа к более чем 80 тыс. домов в 2024 году.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что 13-летний мальчик погиб в результате удара украинских войск по посёлку шахты «Кочегарка» в ДНР.
Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой не исключил, что после получения тренерской лицензии возглавит когда-нибудь красно-белых.
В Москве предъявлены обвинения трём подозреваемым, они арестованы в рамках дела о неправомерном доступе к информационной базе МВД, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Военная хроника сообщает о серии мощных взрывов в Павлограде (Днепропетровская область). Мониторинговые каналы пишут, что несколько попаданий дронов-камикадзе «Герань-2», предположительно, пришлось на территорию Павлоградского химического завода.
ПАОК на своём поле нанёс поражение над «Волосу» в матче 1/8 финала Кубка Греции по футболу.
Власти Финляндии не позднее среды примут решение об открытии пропускного пункта на границе с Россией, сообщил премьер-министр Петтери Орпо.
Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Сергей Овчинников уверен, что Российский футбольный союз (РФС) должен продолжить организовывать матчи национальной сборной, пока она находится под санкциями.
Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Ибрагим Раиси продолжают переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Sky News предостерёг страны Запада, что если они не помогут украинской армии остановить ВС России, то Владимир Путин «вернётся за добавкой».
Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил усталостью свою реакцию на слова президента Джо Байдена, когда тот назвал диктатором китайского лидера Си Цзиньпина.
Чемпион СССР и России в составе московского «Спартака» Валерий Шмаров уверен, что полузащитник грозненского «Ахмата» Бернард Бериша повёл себя неправильно в эпизоде с главным тренером Гильермо Абаскалем.