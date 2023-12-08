NYP: Байден сам выкопал себе глубокую яму, и теперь просто не может перестать лгать

На пресс-конференции в Белом доме репортёр газеты New York Post открыто задал вопрос Байдену про его вовлечённость в тёмные семейные схемы. Байден назвал всё ложью и удалился. Однако издание напоминает, что старик Джо просто не может не лгать, ведь он угодил в яму, которая слишком глубока. Три комитета конгресса собрали ошеломляющие доказательства его деяний. Они показывают, что во времена своего вице-президентства Байден активно участвовал в прибыльной схеме, во главе которой стояли его сын и брат.

На днях в Белом доме произошло настоящее чудо, рапортует New York Post. На пресс-конференции репортёр газеты открыто задал вопрос Байдену про его вовлечённость в тёмные семейные схемы. Причём по признанию журналиста, ему удалось это сделать ровно по одной причине — в этот день он представлял постоянно меняющийся пул журналистов.

«Президент Байден, что касается Украины, а также Китая, есть опрос Associated Press, который показывает, что почти 70 процентов американцев, включая 40 процентов демократов, считают, что вы действовали либо незаконно, либо неэтично в отношении деловых интересов вашей семьи. Можете ли вы объяснить американцам на фоне этого расследования по импичменту, почему вы общались со столькими иностранными деловыми партнёрами вашего сына и брата?» — спросил журналист.

Вопрос Байдену явно не понравился: «Я не собираюсь это комментировать. Я не… И это просто нагромождение лжи».

Но журналист не сдавался: «Вы не общались ни с кем из их деловых партнёров?» Но Байден перебил его: «Это ложь. Я этого не делал. Это ложь». После чего президент развернулся и покинул пресс-конференцию.

Однако в данном случае лжёт именно Байден, констатирует NYP. Ведь факт его неоднократного общения с деловыми партнёрами сына Хантера и брата Джима уже задокументирован.

Например, Тони Бобулински, деловой партнёр Хантера Байдена в совместном предприятии с китайской энергетической компанией CEFC, подтвердил ФБР, что дважды встречался с Джо Байденом в 2017 году. Причём на первой встрече присутствовал и брат нынешнего президента Джим, а вторая встреча прошла вдвоём с Джо.

Бобулински дал интервью NYP: «Я награждённый военно-морской офицер в отставке, который был готов умереть за эту великую страну и имел высший допуск к секретной информации. Почему Джо Байден нагло лжёт американскому народу и всему миру, утверждая, что он не встречался со мной лицом к лицу? Он должен позвонить своему сыну Хантеру и брату Джиму, поскольку они могут напомнить ему о фактах. Американский народ заслуживает правды. Я призываю мистера Байдена прекратить лгать и исправить запись».

Однако, по мнению журналистов NYP, старик Джо просто не может не лгать, он угодил в яму, которая слишком глубока. Три комитета конгресса собрали ошеломляющие доказательства его деяний. Они показывают, что во времена своего вице-президентства Байден активно участвовал в прибыльной схеме, во главе которой стояли Хантер и Джим.

Всё было устроено так, чтобы получать миллионы долларов от стран, в которых Джо обладал огромной властью в качестве ключевого представителя администрации Обамы. Так, его сынок и брат продавали доступ к Джо. Они могли организовать встречу с деловыми партнёрами, пригласить их на завтрак или ужин в резиденцию вице-президента.

По словам бывшего «лучшего друга Хантера по бизнесу» Девона Арчера, Джо Байден не менее 20 раз общался с зарубежными деловыми партнёрами сына по громкой связи. Более того, Джо летал с сыном на правительственном самолёте в страны, где у Хантера был бизнес, и не отказывал во встречах с местными партнёрами.

Причём такие встречи явно были очень плодотворными. Например, в декабре 2013 года Джо поболтал с одним человеком в Пекине, после чего Хантер получил десять процентов китайского фонда BHR.

Судя по всему, Хантер особенно не переживал об этической составляющей. NYP отмечает, что порой на одну встречу приглашали партнёров из самых разных стран ради экономии времени. Тот же Арчер рассказал конгрессу об одном ужине, на котором среди иностранных гостей был и Вадим Пожарский, директор украинской энергетической компании Burisma, которая выплачивала Хантеру по 83 333 доллара каждый месяц, пока Джо не покинул пост вице-президента. Но и тогда Хантер не остался без денег, просто его ежемесячное пособие урезали вдвое.

Но ещё хуже дело обстоит с тем, что махинации Байдена покрывались институтами, которые призваны обеспечивать безопасность американцев, сетует NYP. В этом помогали и ФБР, и ЦРУ, и Минюст.

Удивительно, что при таких связях правда вообще всплыла наружу. За это нужно благодарить нескольких представителей вышеупомянутых ведомств. Среди них особенно выделяются следователи налогового управления Гарри Шепли и Джозеф Зиглер, которые не раз представляли доказательства того, как Министерство юстиции и прокуратура штата Делавэр прикрывали Джо в отношении расследования деятельности его сына.

Например, Зиглер признал, что ему, следователю по этому делу, запретили беседовать с Бобулински, когда тот сам изъявил желание предоставить информацию о совместном предприятии Байдена CEFC и о том, что «Большому парню» Джо было обещано 10% от суммы сделки.

Беседа с Бобулински была необходима для подтверждения уже собранных доказательств. Кроме того, она, по словам Зинглера, помогла бы дальнейшему развитию следственных версий. Однако в запросе на встречу с Бобулински следователю было отказано.

По информации NYP, оба следователя неоднократно рассказывали, какие препятствия им чинила помощник прокурора штата Делавэр Лесли Вулф, сам прокурор Дэвид Вайс и представители Минюста. Они блокировали любые пути, которые могли продвинуть расследование, всячески запутывали и затягивали его, в результате чего истёк срок давности по большинству из них.

«Ни один отчёт, написанный мистером Вайсом, нельзя воспринимать всерьёз, поскольку это будет документ, полный корыстных оправданий, чтобы защитить себя от обвинений в том, что он допускал неэтичное поведение и позволял Хантеру Байдену пользоваться привилегированным положением», — цитирует NYP слова Шепли.

Но в конце концов, подытожило издание, нужно судить именно Байдена, и делать это должен американский народ.