Fox News: возраст не самая большая уязвимость Байдена

81-летний президент США слаб памятью и здоровьем, и это его главная проблема... Если не считать провального вывода войск из Афганистана, конфликтов на Украине и в Израиле, экономического кризиса и семейных коррупционных скандалов, отмечает Fox News. Телеведущий Грег Гатфелд решил пофантазировать о том, что подарили Джо Байдену на день рождения люди из его ближнего круга.

Земля вокруг Солнца прошла оборот, гадкому Джо — 81 год! Сегодня президенту Байдену исполнился 81 год, и он отпраздновал это событие очередной бутылкой бальзамирующей жидкости. Шучу, шучу! Его действительно поздравляют с днём рождения!



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Кстати, сегодня мой день рождения, мне даже пели Happy Birthday! Должен вам сказать, это тяжело, когда тебе исполняется 60. Тяжело. (Смеётся.)



Полагаю, Джо как никто другой знает, каково это — перешагнуть 60-летний порог. Он делал это трижды! Но после этой песни Джо разделся и позволил прессе поиграть, соединяя маркером пигментные пятнышки!



Bloomberg News называет возраст «его самой большой уязвимостью» на выборах 2024 года. Знаете, это если не считать Хантера (Байдена. — ИноТВ), открытой границы, плохой экономики, вооружённых конфликтов на Украине и в Израиле, провального вывода войск из Афганистана, растущей преступности, взятки от Китая и, конечно же, цен на бензин. И на яйца!



Тем временем Politico пишет: «Даже люди из ближнего круга Байдена, включая членов его семьи, беспокоятся о том, какое впечатление производит возраст… Некоторые признают, что президент иногда может выглядеть дряхлым». Это преуменьшение! Он такой дряхлый, что писает пылью! Он такой дряхлый, что сломал бедро, читая!



The Wall Street Journal назвал его выдвижение на переизбрание «актом глубокого эгоизма». Цитирую: «Стареющие люди, даже если им не поддакивают все окружающие, могут последними замечать ущерб, наносимый временем». Да, особенно если окружающие отвечают «да» на всё, что скажет Джо, за исключением вопроса: «Не обо***лся ли я?»



В случае с Байденом стареющий мозг не может заметить разницу между шестилетней девочкой и тинейджером. Смотрите!



ДЖО БАЙДЕН: Как мне нравятся твои уши! Они действительно классные! Как тебя зовут?



ДЕВОЧКА: Кэтрин.



ДЖО БАЙДЕН: Кэтрин? Какое прекрасное имя! Так звали мою маму! Рад тебя видеть! Сколько тебе, семнадцать?



ДЕВОЧКА: Шесть.



ДЖО БАЙДЕН: Шесть?



Хм!.. За подобные ошибки большинство мужчин получает от 15 до 20! Или место в частном самолёте Джеффри Эпштейна.



Итак, что подарить человеку, если у него всё есть, но он ничего не помнит? Давайте посмотрим на подарки его приятелей! Вы никогда не догадаетесь, что подарила Джо на день рождения Камала (Харрис, вице-президент США. — ИноТВ). Зацените!



НАДПИСЬ НА БРАСЛЕТЕ: Не реанимировать.



(Бурные овации.)



А вот что уже восьмой год подряд дарит ему Хантер!



(На экране кучка белого порошка.)



Брат подарил ему, как обычно, деньги!



(На экране фотография чека из материалов комитета палаты представителей по надзору.)



Девушки-секретарши подарили ему новый материал для нюханья!



(На экране фотография состриженных волос на полу парикмахерской.)



А доктор Джилл (Байден, первая леди США. — ИноТВ) подарила ему особую карточку, которую он должен носить в кошельке.



НАДПИСЬ НА КАРТОЧКЕ: Меня зовут Джо. В случае находки просьба вернуть меня по адресу: 1600 Пенсильвания-авеню, Вашингтон, округ Колумбия.



Вот что подарил ему экипаж президентского самолёта. Чтобы надел в следующий раз, когда будет подниматься по трапу.



(На экране шлем.)



И, наконец, жмоты из «Талибана»* ограничились вот этой открыткой!



НАДПИСЬ НА ОТКРЫТКЕ: Спасибо! С любовью, «Талибан».



Знаете, Эмили, я считаю, это плохо, когда республиканцы акцентируют внимание на возрасте. Потому что так ему сходит с рук всё остальное!



Дата выхода в эфир 23 ноября 2023 года.



* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.