Fox News: за свою преступную деятельность вся семья Байдена уже давно должна сидеть в тюрьме

Палата представителей США надеется на скорый импичмент Байдену и привлечение к ответственности его и всей его семьи, заявил председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер. По его словам, доказательств преступлений и лжи Байдена уже более чем достаточно, чтобы вся президентская семья понесла наказание по всей строгости закона.

Конгрессмен — или, скорее, господин председатель, — интересно вот что: разве у нас нет достаточных доказательств? У нас есть такие люди, как Девон Арчер, Тони Бобулински, есть электронная почта, есть фотографии, есть улики… Я хочу сказать как бывший прокурор: независимо от того, что говорит Хантер, у вас явно достаточно серьёзных доказательств для возбуждения дела.

ДЖЕЙМС КОМЕР, председатель комитета по надзору палаты представителей США: Это так, я говорю об этом уже много месяцев. Я думаю, что мы достали множество неопровержимых улик. И есть люди в основных СМИ, которые пытаются доказать обратное, однако каждый новый опрос показывает, что американский народ следит за этим расследованием. Люди понимают, что здесь происходит что-то неладное и что президент США был нечестен с американским народом.

Он по меньшей мере десяток раз солгал о своих встречах и о степени вовлечённости в преступную деятельность своей семьи. Под преступной деятельностью я подразумеваю отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, мошенничество с ценными бумагами… Этот список можно продолжать очень долго. И это всё очень серьёзные преступления, за которые любой другой американец уже давно сидел бы в тюрьме.

Таким образом, в отношении коррупции Байдена конгресс должен обратить внимание на две вещи. Во-первых, это сама коррупция. И, во-вторых, прикрытие со стороны правительства. Есть одна свидетельница, которую вызвал в суд Джим Джордан, — Лесли Вулф. У нас к ней много вопросов, потому что её имя постоянно всплывает в деле. Всякий раз, когда возникает очередное препятствие, когда мы опрашиваем правительственного сотрудника, который должен был расследовать это дело, а он говорит, что ему приказали отступить, — все дороги ведут к Лесли Вулф. Так что у нас к ней много вопросов. Но я уверен, что Джим Джордан проделает очень хорошую работу в ходе допроса.

Байдены предстанут перед нашим комитетом. Мы этого ожидаем. Если они этого не сделают, конгресс привлечёт их к ответственности. Я думаю, что доказательств вины предостаточно, но я знаю, что есть двое или трое людей умеренных политических взглядов, которые по-прежнему хотят увидеть, что Байдены скажут в своих показаниях. К тому времени соберётся конференция и решит, как мы будем привлекать эту семью к ответственности за правонарушения.

Хорошо. Итак, как вы думаете, когда наступит время голосования по вопросу об импичменте Джо Байдена?

ДЖЕЙМС КОМЕР: Вероятно, это произойдёт в начале весны. Знаете, чем раньше, тем лучше. Всё зависит от того, когда эти люди придут для дачи показаний и интервью под запись. У нас есть около 24 человек, которых мы хотим заслушать, и мы ожидаем послушать их в течение следующих 45 дней. После того как мы их выслушаем, мы, надеюсь, сможем завершить нашу работу в комитете по надзору, которая заключалась в расследовании уголовных преступлений и подготовке отчёта. Затем мы передадим отчёт в судебный комитет.

Ясно. Но когда вы сказали, что привлечёте их к ответственности, если они решат не явиться, вы будете привлекать их за несоблюдение норм права?

ДЖЕЙМС КОМЕР: Именно так. Как раз об этом мы с Джимом Джорданом и спикером Джонсоном подробно говорили на прошлой неделе. Все придерживаются одной позиции. Мы ожидаем, что люди серьёзно отнесутся к нашим повесткам. Это было заслуживающее доверия расследование, мы были совершенно честны. Это легитимный комитет, в отличие от комитета 6 января — это комитет, в который обе партии назначили своих членов. Мы опубликовали четыре банковских меморандума, мы провели бесчисленное количество пресс-конференций, я уже не знаю, сколько интервью мы дали. Мы абсолютно честны перед американским народом.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2023 года.