NewsNation Оригинал

NewsNation: 60% американцев считают, что Джо Байден знал о сделках своего сына и помогал ему

Материал представлен в переводе ИноТВ
Результаты нового опроса по поводу сомнительных сделок Хантера Байдена грозят проблемами президенту США, сообщает NewsNation. По данным исследования, большинство американцев считают, что Джо Байден знал о бизнесе своего сына, по утверждению республиканцев, связанного с коррупцией.

Новый опрос по поводу трудностей Хантера Байдена с законом грозит проблемами президенту. Выяснилось, что большинство американцев считают, что президент Байден знал о зарубежных сделках своего сына, которые, по утверждению республиканцев, были связаны с коррупцией в те времена, когда Байден занимал пост вице-президента. Том Демпси в Вашингтоне расскажет больше. Итак, Том, Хантер Байден снова оказался в центре внимания.

ТОМ ДЕМПСИ: Да, администрация Байдена не может избавиться от внимания к этому делу, потому что это новое исследование Гарварда и Harris показало, что свыше половины из 2800 зарегистрированных участников опроса считают: президент Джо Байден помогал и участвовал в бизнес-сделках Хантера. Посмотрим ещё раз на некоторые из результатов.

По полученным данным, 60 процентов опрошенных уверены, что президент Джо Байден участвовал в делах своего сына Хантера. Однако опрос выявил большие расхождения в зависимости от политической принадлежности: 81 процент опрошенных республиканцев считают, что президент знал о бизнесе своего сына, тогда как только 39 процентов демократов согласились с этим. Половина независимых опрошенных также считают, что президент всё знал.

Всё это происходит на фоне продолжающегося расследования в отношении семьи Байдена. Председатель надзорного комитета палаты представителей и республиканец Джеймс Комер считает, что у него есть надёжные сведения, демонстрирующие, что семья Байдена брала деньги в обмен на доступ к бывшему тогда вице-президентом Джо Байдену. Никаких особых доказательств, свидетельствующих о ненадлежащих действиях занимавшего в то время пост вице-президента Байдена, пока представлено не было. Республиканцы палаты представителей продолжают копаться в текстовых сообщениях, электронных письмах, банковых выписках с участием Хантера Байдена, которые, по их мнению, свидетельствуют о ненадлежащих действиях.

В понедельник республиканка из Палаты представителей Клаудия Тенни опубликовала в социальных сетях цитату: «С каждым днём Республиканская партия находит всё больше подтверждений того, что президент скомпрометирован. Это масштабная попытка сокрытия информации президентом Соединённых Штатов, и мы всеми силами стремимся добраться до её истоков и привлечь Байдена к ответственности». Однако демократы в надзорном комитете палаты представителей недавно опубликовали следующую цитату: «В ходе этого расследования председатель Комер исказил множество фактов, выдумал некоторые и утаил доказательства в попытке отвлечь внимание от своего полного провала в поиске каких-либо доказательств ненадлежащих действий президента и, тем более, правонарушений, влекущих за собой импичмент».

Также стоит отметить, что этот опрос Harris провёл о 30 политических фигурах — и Хантер Байден получил наиболее низкий рейтинг среди этих 30 политических фигур.

Эта история далека от завершения. Это был Том Демпси, большое спасибо.

Дата публикации 21 ноября 2023 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
NewsNation США Северная Америка
теги
Джо Байден коррупция президент расследование США Хантер Байден
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров