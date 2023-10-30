NYP: информацию о коррупции семьи Байдена покрывали ФБР и прокуратура

На прошлой неделе бывший прокурор Скотт Брэди давал показания судебному комитету на закрытом заседании на тему коррупции, связанной с семьёй Байден. По мнению газеты New York Post, это является очередным примером того, как заслуживающая доверия негативная информация о тёмных делах президентской семьи намеренно скрывалась ФБР и министерством юстиции.

На прошлой неделе бывший прокурор Скотт Брэди давал показания судебному комитету на закрытом заседании на тему коррупции, связанной с семьёй Байденов. По мнению газеты New York Post, это является очередным примером того, как заслуживающая доверия негативная информация о тёмных делах президентской семьи намеренно скрывалась ФБР и министерством юстиции.

По информации издания, показания Брэди соответствуют схеме, выявленной сенатором Чаком Грассли. Оказывается, более 40 конфиденциальных источников в течение нескольких лет предоставляли ФБР информацию о потенциальной преступной деятельности с участием самого президента, его брата Джеймса и сына Хантера.

Однако, как выяснил сенатор, продолжаются попытки «некоторых должностных лиц министерства юстиции и ФБР ненадлежащим образом затянуть и полностью прекратить всестороннее расследование в отношении семьи Байдена».

Всё началось с того, что в январе 2020 года тогдашний генеральный прокурор Билл Барр поручил Скотту Брэди разобраться с предположениями о коррупции, связанной с Байденом. Подобные обвинения поступали в ФБР и прокуратуру по всей стране, пишет NYP.

Это был год выборов, поэтому генеральный прокурор отнёсся к таким заявлениям скептически, а Брэди должен был разобраться и отсеять мусор от информации, заслуживающей доверия.

Однако команда Брэди стала встречать различные препятствия со стороны ФБР и прокуратуры штата Дэлавэр, чей прокурор отвечал за расследование в отношении Хантера Байдена с 2018 года. Так, по сообщению издания, ФБР потребовало, чтобы любые официальные запросы Брэди проходили через 17 вышестоящих лиц на уровне штаб-квартиры. Каждый должен был поставить свою подпись, что неизбежно приводило к задержкам в расследовании.

Интересно, что ФБР не запустило процесс оценки до марта 2020 года. Более того, процедуру нужно было возобновлять каждые 30 дней из-за беспрецедентного требования 17 подписей.

Агентам ФБР «иногда приходилось сидеть сложа руки по две-три недели, прежде чем они могли возобновить работу и предпринять дополнительные шаги, потому что они всё ещё ждали опять же одобрения от кого-то из 17 сотрудников», — цитирует Брэди издание.

По крайней мере шесть раз за девять месяцев Брэди был вынужден обращаться напрямую к заместителю генерального прокурора, чтобы разобраться с этими задержками.

Он также пытался разобраться, насколько подобные задержки соответствуют закону. Для этой цели он запросил в штаб-квартире ФБР руководство по внутренним расследованиям и операциям, однако получил отказ.

Команда Брэди пыталась наладить контакт с прокуратурой штата Делавэр. Однако помощник прокурора штата Лесли Вулф отказалась от всяческого сотрудничества и неоднократно отклоняла просьбы поделиться имеющейся информацией.

Как пишет NYP, агент налоговой службы Гари Шапли, который отвечал за расследование в Делавэре, дал показания на слушаниях в конгрессе. По его словам, Вулф не только сообщила адвокатам Хантера Байдена об ордере на обыск, но и запретила следователям разбираться с уликами, которые могли так или иначе вывести их на Джо Байдена.

Брэди несколько раз звонил начальнику Вулф, прокурору штата Делавэр Дэвиду Вайсу, с просьбой вмешаться. Однако в ответ команде Брэди было приказано направлять свои вопросы в письменном виде, что, по его словам, является беспрецедентным шагом.

ФБР также не спешило сотрудничать. Более того, Брэди впервые узнал о том, что «знаменитый» ноутбук Хантера Байдена находится в распоряжении ФБР лишь тогда, когда информация об этом просочилась в СМИ.

Брэди отправлял ФБР запросы о поиске конкретной информации в их базе данных. Ответа пришлось ждать полгода. Речь шла об упоминаниях о деятельности Хантера Байдена на Украине от надёжного высокооплачиваемого конфиденциального источника ФБР (CHS) в так называемом отчёте FD-1023, который хранится там с 2017 года.

Когда Брэди попросил повторно допросить CHS, он столкнулся с сопротивлением. Однако позже источник всё-таки был допрошен. Тогда всплыла ошеломляющая информация о том, что Николай Злочевский, владелец украинской энергетической компании Burisma, сообщил этому информатору, что он заплатил Хантеру Байдену и тогдашнему вице-президенту Джо Байдену взятку в размере $5 млн каждому за увольнение генерального прокурора Украины.

После получения этих данных команда Брэди провела собственную проверку, чтобы подтвердить их достоверность и исключить возможность российской дезинформации. Они пришли к выводу, что информация «заслуживает доверия», а следовательно, и дальнейшего расследования прокуратурой штата Делавэр, которая обладает соответствующими полномочиями, сообщает NYP.

Однако чтобы добиться этого, пришлось дойти до заместителя генерального прокурора Ричарда Донахью, который приказал прокурору Делавэра принять доклад Брэди в октябре 2020 года. Сам прокурор Вайс на встречу не явился, поэтому вся информация о взяточничестве из отчёта FD-1023 была передана Лесли Волф.

Тем не менее вышеупомянутый отчёт был скрыт от следователей налоговой службы и представителей ФБР, работающих над расследованием Хантера, пишет издание. По словам агента налоговой службы Гари Шапли, они «не могли проследить за предполагаемой преступной деятельностью, как это обычно делается», из-за того, что отчёт FD-1023 «был скрыт прокурорами».

Позже демократы пытались списать это на самого Брэди. Как пишет NYP, когда председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер и сенатор Чак Грассли вынудили ФБР обнародовать FD-1023, представитель Демократической партии Джейми Раскин нагло солгал, что команда Брэди сама прекратила расследование отчёта, поскольку он не вызывал доверия.

Издание сообщает, что заявление сенатора Грассли проливает свет на махинации в штаб-квартире ФБР, которые происходили параллельно с расследованием Брэди без его ведома.

Как сообщает газета, в письме говорится, что вскоре после 30 июня 2020 года, когда руководство ФБР было проинформировано об обвинении Байдена во взяточничестве, сделанном в отчёте FD-1023, аналитик ФБР Брайан Отен провёл оценку информации.

Полученные данные в августе 2020 были использованы оперативной группой по иностранному влиянию при штаб-квартире ФБР, чтобы дискредитировать негативную информацию о Хантере Байдене и прекратить следственные действия.

В результате многочисленные расследования в отношении Хантера были прекращены.

Однако, по мнению NYP, есть надежда, что республиканцы в палате представителей не позволят этому делу сойти на тормозах. Особенно учитывая, что новый спикер палаты поддерживает расследование по импичменту Байдена.