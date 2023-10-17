Владимир Зеленский может шантажировать президента Джо Байдена, чтобы вне зависимости от того, одобрит ли её конгресс, американская помощь Киеву продолжалась, заявил в интервью Dialogue Works бывший боевой и штабной офицер армии США Дэвид Пайн. По словам Пайна, без помощи стран Запада Украина будет вынуждена заключить мир с Россией уже в течение нескольких недель.

Джон Кирби заявил, что не видит признаков коррупции на Украине. Чем вызваны эти утверждения, учитывая, что на Украине огромная коррупция?

ДЭВИД ПАЙН, бывший боевой и штабной офицер армии США: К сожалению, я думаю, что адмирал Кирби — вы знаете, я очень уважал его за его прежнюю военную службу, он бывший контр-адмирал ВМС США, — но на самом деле он оказался пропагандистом. Он отличный оратор и защитник режима Байдена. И на самом деле он пропагандист, и в последнее время всё стало ещё хуже. Он отрицает факты и реальность и выдаёт всю эту дезинформацию и несоответствующие действительности данные, в том числе то, что он не видит признаков коррупции на Украине.

А ведь сложно себе представить ещё больше коррупции на Украине. Например, Байдену заплатили 10 миллионов долларов. Байдену и его сыну на самом деле заплатили даже около 15—17 миллионов, если учитывать выплаты в размере 1 миллиона долларов в год Хантеру Байдену от компании Burisma.

И весьма вероятно, что Зеленский угрожает шантажировать Байдена, если не продолжатся масштабные поставки военной помощи со стороны США — вне зависимости от того, одобрит ли их конгресс, — чтобы помочь Украине продолжать сражаться в войне. Потому что, разумеется, если США полностью прекратят оказывать военную помощь Украине, они будут вынуждены заключить мир с Россией в течение нескольких недель. И даже быстрее, если помощь прекратят оказывать и страны НАТО. Украина будет вынуждена заключить мир в течение одной-двух недель, если все западные страны прекратят помощь.

Так что да, коррупция огромна. Вы знаете, Украина, вероятно, шантажирует Байдена, чтобы он продолжал оказывать помощь. И очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении; а Зеленский — полный болван. Он пытается нанести упреждающие удары по российским ядерным бомбардировщикам, военным кораблям и подводным лодкам. И это может быть воспринято в качестве провокации для наращивания ядерного арсенала Россией.

Дата выхода в эфир 15 октября 2023 года.