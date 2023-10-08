Stephen Gardner Оригинал

Макгрегор: Украина — это недееспособное государство, и поддерживать её бесполезно

Материал представлен в переводе ИноТВ
Русские могли бы перейти Днепр, если бы захотели, уверен полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. В интервью Стивену Гарднеру он отметил, что бойцы ВСУ массово сдаются, не в силах терпеть произвол своего руководства. По словам экс-военного, коррумпированная Украина — это «полностью недееспособное государство», которое Запад отчаянно старается «поддерживать на жизнеобеспечении».

В ближайшие недели русские, вероятно, будут наступать вплоть до Днепра. Я буду очень удивлён, если они этого не сделают. Они находятся в таком положении, что могут продвинуться и захватить Харьков практически моментально, и именно в ожидании этого украинцы эвакуируют большое количество людей из Харькова. Они также эвакуировали людей из Херсона и некоторых районов Одессы. Возможно, русские переправятся через реку, пока её уровень воды очень низкий, перейдут в Западную Украину и пойдут в Одессу, не знаю. Но такая возможность у них есть.

Помните, Путин всегда не хотел этого делать по трём причинам. Во-первых, он не хотел провоцировать вмешательство Запада, потому что не желает вступать с нами в войну. Только подумайте: какая оригинальная мысль! Жаль, что в Вашингтоне не разделяют эту точку зрения. Во-вторых, Путин не хотел больших потерь. Он решил сначала измотать украинцев, и он своего добился — они сейчас полностью вымотанные. Но я не думаю, что он или его генералы предполагали, что украинские войска будут без устали бросаться на эту оборону, которую у них изначально не было абсолютно никаких шансов прорвать. Думаю, русские удивлены.

А сейчас, если ваши зрители обратили на это внимание — придётся поискать эту информацию, но её можно найти — происходит массовое дезертирство. Огромное количество людей сдаются на всём протяжении границы. Украинские солдаты устали, они измотаны, они обстреляны. Люди, которые находятся там сейчас, — это, вероятно, наименее подготовленные солдаты, которые когда-либо были на Украине. Это фактически гражданские лица, которые ещё несколько недель назад были кондукторами в троллейбусах, водителями автобусов, учителями в школе, дворниками... Добро пожаловать в украинскую армию, и вперёд, в мясорубку! Эти люди не хотят умирать, и я думаю, что они уже достаточно натерпелись.

Другое дело, что русские поступают очень умно. Они неплохо обращаются с украинцами. Украинцы знают, что если они решат сдаться в плен, то по возможности должны выйти на определённую радиочастоту и сказать — а они все умеют говорить по-русски: «Слушайте, мы хотим к вам. У нас нет возможности эвакуировать наших раненых, нам никто не помогает». И русские отвечают: «Конечно, давайте». И они помогают украинцам на протяжении всего процесса. Их кормят, за ними ухаживают. А потом при первой же возможности, я уверен, их репатриируют.

Кроме того, украинские солдаты знают, что их командиры батальонов, подполковники, возможно, многие командиры рот — в общем, все, кто выше подполковника, — по сути, обманывают их в плане зарплаты. Мы платим зарплату украинской армии, давайте посмотрим правде в глаза. Украина для нас уже 51-й штат. И они знают, что у этих командиров в списках числятся люди, которые уже несколько месяцев как умерли, погибли в бою. Зачем они это делают? Потому что деньги на зарплату погибшим всё ещё поступают. А офицеры прикарманивают эти деньги. Что же происходит с вдовами и осиротевшими детьми? Они не получают ничего.

Это замкнутый круг коррупции, который в военное время, вероятно, стал даже хуже, чем до того, как всё это началось. Украина — это совершенно недееспособное государство. Если вы ищете пример несостоявшегося государства, то это именно оно. И мы поддерживаем это несостоявшееся государство на жизнеобеспечении. Украина — это недееспособное государство на жизнеобеспечении. Вот и всё.

Дата выхода в эфир 06 октября 2023 года.

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Stephen Gardner США Северная Америка
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