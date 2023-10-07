Ouest-France: Украина стала разменной монетой в дебатах конгрессменов США

«Украину продали, принесли в жертву, превратили в разменную монету в грязной партийной игре» в американском Конгрессе, — так пишет французский политолог Николь Башаран в своей статье для Ouest-France. Она отмечает, что нынешняя отставка спикера Маккарти, после которой завис в воздухе вопрос о дальнейшем выделении помощи Украине, — это подарок Путину и выгодная ситуация для Трампа.

Будущее Украины зависит «от горстки беззаконных фанатиков, ревностных слуг Дональда Трампа, что преследуют цель, которую он им продиктовал: взорвать институты, парализовать Вашингтон, и среди других впечатляющих мер — прекратить помощь киевскому правительству», — пишет в своей колонке для Ouest-France историк и политолог Николь Башаран. «Украину продали, принесли в жертву, превратили в разменную монету в грязной партийной игре: вот чему американцы стали свидетелями», — пишет она про отставку спикера американского парламента. «Какая печаль и какое унижение!»

Она напоминает, что, хотя Республиканская партия США получила небольшой перевес в Палате представителей, в её рядах есть группа людей, которые стремятся урезать госрасходы, закрыть границы и отказаться от Украины во имя слогана «Америка прежде всего!». В январе они превратили избрание Кевина Маккарти на пост спикера, «в крестный путь», выдвигая всё более радикальные требования в каждом туре голосования. В июне они же противостояли повышению потолка госдолга США, что грозило дефолтом. В сентябре они грозились заблокировать принятие бюджета, что могло принести большой ущерб многим американцам. В итоге парламентариям удалось договориться, но при условии, что в бюджет не будет включаться финансирование Украины.

Но сторонники Трампа стали подозревать, что поддержанный ими спикер Маккарти ведёт тайные переговоры с демократами, и они вместе с демократами его отстранили от должности. Вся законодательная машина теперь заблокирована, отмечает автор статьи. По её словам, продолжается распад Республиканской партии, «которая погружается в жестокий и циничный популизм, полностью изоляционистский, одной из жертв которого может стать Украина».

Выгодна эта ситуация, прежде всего, Дональду Трампу, который намерен баллотироваться на выборах 2024 года. Он постоянно повторяет: Вашингтон не работает, стране нужен сильный лидер, как он сам. Кроме того, ситуация выгодна Владимиру Путину, который «стремится подпитывать усталость союзников от войны на Украине и тоже может заявлять, что демократия западного образца устарела». По словам колумнистки Ouest-France, сторонники Трампа «только что сделали приятный подарок российскому президенту».