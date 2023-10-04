Handelsblatt: отставка спикера Маккарти «вызывает волнения в Брюсселе»

Исторически беспрецедентная отставка спикера палаты представителей США Кевина Маккарти показывает глубину кризиса в США, вызванного финансированием Украины. Президент Джо Байден пытается ограничить внешнеполитический ущерб от неурядиц в Вашингтоне и заверяет европейских партнёров в сохранение курса, но в само́й Европе смотрят на это со скепсисом. Немецкая Handelsblatt пишет, что в Польше и Словакии происходит смена настроений, а в Брюсселе сторонники Киева обвиняют Байдена в неспособности договориться с парламентом.

Республиканец Кевин Маккарти был снят с должности спикера палаты представителей. Вотум недоверия выдвинула его собственная партия. Handelsblatt называет событие историческим, так как «никогда ещё не случалось, чтобы фракция в палате конгресса снимала своё руководство». Отставка Маккарти, однако, всего лишь эпизод в продолжающейся уже несколько месяцев внутрипартийной борьбе, сотрясающей Вашингтон как центр власти.

Возглавил «восстание» против Маккарти 41-летний республиканец из Флориды Мэтт Гетц, которого немецкая газета считает «близким союзником экс-президента Дональда Трампа». Гетц выступает против растущей задолженности США: «Я не думаю, что я представляю хаос. Долг в 33 миллиарда долларов — вот это хаос». Именно растущий дефицит бюджета США вызвал бюджетный кризис на Капитолийском холме, закончившийся отставкой Маккарти.

Палате представителей теперь предстоит переизбрать спикера, и это может занять время: так, чтобы в январе 2023 года избрать Маккарти потребовалось 15 голосований, занявших три дня. Спикер нижней палаты конгресса США — это третья по важности должность в стране, которая имеет огромное влияние на законотворческий процесс. Спикер палаты определяет, какие законы обсуждаются, и поэтому после отставки Маккарти, «пока не будет решён вопрос о власти, работа в конгрессе будет простаивать, что также задержит одобрение помощи Украине».





Handelsblatt напоминает, что после ноябрьских выборов в 2022 году законодательный процесс в США испытывает проблемы из-за раскола – республиканцы контролируют палату представителей, а демократы сенат. Чтобы не остановить работу правительства, конгресс на выходных отказался от помощи Украине и принял временный бюджет на 45 дней, и «помощь Украине внезапно стала игрушкой американской партийной политики».

Поскольку Маккарти сотрудничал с Белым домом при принятии вре́менного бюджета, то у администрации Байдена сохранялась надежда, что «конгресс проголосует отдельно по вопросу помощи Украине на этой неделе». «Мы добьёмся этого», — обещал Байден. Но теперь, после партийного восстания Гетца, «финансовая поддержка США для Украины находится в подвешенном состоянии».

При этом Белый дом предостерегал конгресс от «резкой остановки» помощи Украине. Представляющий Пентагон Джон Кирби заявляет, что у правительства ещё есть средства для обеспечения Украины, однако США уже не могут бесконечно поддерживать поток денег и оружия. «Приостановку платежей мы точно не хотим видеть, особенно с учётом начала осени», — цитирует Кирби Handelsblatt.

Кирби подчёркивает, что у Украины есть ещё «6—8 недель хорошей погоды для наступления», у Вашингтона есть средства на «один, два месяца», но после этого потребность украинских войск в новой технике возрастёт. При этом деньги на Украину могут закончиться и раньше, так как «это зависит от того, что происходит на фронте».

Немецкая Handelsblatt в связи с этим указывает, что «многие западные военные эксперты считают, что перспективы Украины в нынешних обстоятельствах крайне трудны», особенно «если стране не будет предоставлено больше вооружений». Украинцы продолжают наступать на некоторых участках фронта, но «аналитики Института изучения войны (ISW) также регулярно документируют наступательные действия России, в том числе в районе Кременной и Бахмута».

Марк Канциан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, сказал, что прекращение помощи США будет «разрушительным для украинцев». По его мнению, «украинская армия станет слабее и в результате, возможно, развалится». Такой исход он считает, однако, маловероятным и предсказывает переход ВСУ к круговой обороне.

Джо Байден в свою очередь пытается минимизировать внешнеполитический ущерб он внутриполитического кризиса США. Handelsblatt сообщает, что во вторник утром президент США провёл телефонные переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Олафом Шольцем и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Американский президент «подтвердил обещание поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо». Позднее на пресс-конференции Джон Кирби заявил, что союзники Вашингтона «отнеслись с пониманием», потому что «все понимают, что происходит в конгрессе».



В Киеве растут опасения, что западная поддержка может ослабнуть, продолжает немецкая газета. Провал в конгрессе последовал за выборами в Словакии, где победивший кандидат в открытую угрожает остановить помощь, а «в ходе предвыборной кампании в Польше правящая партия ПиС бросает молнии в украинское правительство». «Кремль злорадствует насчёт «признаков усталости» на Западе», — подводит итог Handelsblatt.

В Европе всё больше политиков обвиняют США в том, что те оставляют Украину без помощи, а «события в Вашингтоне вызывают волнения в Брюсселе». Так, влиятельный в украинском вопросе евродепутат от зелёных заявляет, что «президент Байден не смог объяснить американцам свою политику в отношении Украины в своей важной речи и тем самым заложить основу для устойчивой двухпартийной поддержки». Она также добавляет, что «это опасное развитие событий, которое было очевидно уже несколько месяцев».

Немецкая газета указывает, что до сих пор США были важнейшим спонсором Украины, а финансирование Киева имело поддержку обеих партий «по стратегическим причинам, чтобы ограничить экспансионистские планы Путина и удержать Китай от вторжения на Тайвань».

«Но издержки для американских налогоплательщиков огромны», — продолжает Handelsblatt, «их становится всё труднее оплатить во времена растущей бедности и роста инфляции». Газета указывает, что большинство американцев отвергают новую помощь Украине, на этот запрос реагируют республиканцы, которые, как и Трамп, «хотят заморозить американскую поддержку Украины».

«Украина не сможет выжить без помощи США», $24 млрд, запрошенных Байденом у конгресса, застряли. Более того, Вашингтон назначил юриста из Гарварда Роберта Шторха инспектором, который теперь будет наблюдать за денежными трансфертами на Украину.

Из-за неудач летнего наступления «даже стойкие сторонники Украины в конгрессе опасаются бесконечной битвы на истощение с постоянно растущим износом оружия». Подрывается также и обороноспособность самих США. Президент Байден 40 раз использовал свои привилегии главы государства для передачи стратегических оружейных запасов Украине. Теперь, «чтобы постоянно пополнять склады, Пентагон закупает боеприпасы и вооружение за рубежом», а «американские оборонные предприятия вышли на полную мощность». Представитель Пентагона Джон Кирби признаёт, что «это проблема», и «Министерство обороны США располагает меньшими возможностями, чем необходимо».